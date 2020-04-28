【恒生派息】恒生減派息逾兩成後仍吸引嗎？

▲ 恒生宣布本年度第1次中期股息為每股1.1元，較去年同期的1.4元，減少0.3元或21.4%。

繼滙豐 （00005） 宣布不派息後，子公司恒生銀行 （00011） 又削派息，再一次傷透食息一族的心。恒生中午宣布本年度第1次中期股息為每股1.1元，較去年同期的1.4元，減少0.3元或21.4%，亦中斷自2017年度起增加派息的勢頭。 恒生銀行股價中午收報135.4元，股息率6.06厘。

恒生在2019年度派息合共派息8.2元，即每手收息820元。假設恒生今年往後3次派息以同樣幅度減少，股東今年將79折收息，即全年派息6.5元，若恒生股價維持在現水平，股息率將降至4.8厘。然而，相較恒生股價高峰逾200元水平（當時股息率不到4厘），削減派息後，股息率仍具「睇頭」，但在經濟下行下，港銀生意難做，要複製此前價息齊收恐怕不易。

本港經濟已步入衰退，企業削減息派息已成主旋律，現價股息率的參考價值降低。股民想買股收息，宜從企業基本因素入手。

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編輯：吳敏芳