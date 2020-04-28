DJI新航拍機Mavic Air 2正式開賣　售5699港元

▲ 大疆創新（DJI）今日宣布，推出最新航拍機Mavic Air 2，提供低延時、穩定可靠的1080p/30fps高清影片，具備更強續航力，最遠達10公里傳圖距離。

大疆創新（DJI）今日宣布，推出最新航拍機Mavic Air 2，與上一代Mavic Air相比搭載更大的感光元件，改用DJI的OccuSync圖傳技術，提供低延時、穩定可靠的1080p/30fps高清影片，具備更強續航力，最遠達10公里傳圖距離。DJI香港經銷商OTG表示，將會引入平行進口版本的Mavic Air 2，並提供保用和維修。淨機價為5699港元；連備用電池、濾鏡配件的Fly More Combo則為7699港元。

▲ Mavic Air 2電池容量3500 mAh，最長飛行時間為34分鐘。（DJI圖片）

萬眾期待的Mavic Air 2終於亮相！新機延續Mavic系列的折疊結構，採用新型動力系統和空氣動力學設計，機身僅重570克；搭載1/2吋CMOS感測器，可拍攝4800萬像素照片、4K/60fps影片及8K移動延時影片。此外，Mavic Air 2支援2.4/5.8GHz雙頻通訊自動切換，可即時調整至最佳通道，提升複雜環境下的抗干擾能力；更具備40Mbps超快原片下載速度，下載大片亦無難度。

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Mavic Air 2電池容量3500 mAh，最長飛行時間為34分鐘，最遠圖傳距離10公里，運動模式下最高飛行速度達19m/s。同時採用全新APAS（高級輔助飛行系統）3.0，能自主判斷並根據障礙物距離規劃新路徑，更靈敏地避開障礙。

DJI總裁羅振華形容，Mavic Air 2是DJI的新一個里程碑，將為使用者帶來全新體驗，發掘影像世界的無限創意潛力。

責任編輯：姚慧儀

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