  • 27°C
香港時間 : 2020428日 (二) 14:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地首季黃金產量及消費量均下滑　4月產量恢復正常

金融經濟 13:19 2020/04/28

分享：

疫情曝發後，中國採取嚴格的防控措施，加上金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響

新冠肺炎疫情下，中國黃金協會統計數據顯示，首季國內原料黃金產量82.63噸，按年減產10.9%或10.14噸。其中，1至2月份內地礦產金累計產量按年減少19.5%，3月隨內地疫情緩解和金價上漲的因素，黃金企業有序推動復工復產，復工率由2月底的80%，迅速提升至98%以上，令3月份全國礦產金產量按年增長5.55%， 4月份生產料全面恢復正常。

首季中國進口原料產金23.66噸，按年增長16.69%，若加上這部分進口原料產金，全國共黃金產量減少6%至106.29噸。

首季黃金首飾消費量減少51%

首季全國黃金實際消費量148.63噸，按年下降48%。其中黃金首飾減少51%至92.04噸；金條及金幣減少47%至37.67噸；工業及其他減少32%至18.92噸。

中國黃金協會稱，疫情曝發後，全國採取嚴格的防控措施，加上金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響。同時，基於春節前首飾零售企業按慣例進行囤貨，國外疫情蔓延導致出口訂單無法交付，黃金首飾加工企業雖然陸續復工，但加工訂單量少難以實現完全復產。

滬黃金交易所黃金交易量大幅增長

據上海黃金交易所成交量數據，受新冠肺炎疫情蔓延、大宗商品價格及全球股市波動等因素影響，資本市場資金避險需求強烈，黃金避險功能受到追捧，黃金交易量大幅增長。

相關文章：【黃金價格】金價重上1750美元 美銀料年半內見3000

相關文章：【黃金油價ETF】只得港股帳戶同樣可投資環球資產　美股A股金油債ETF逐隻睇

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」    
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品    

商品 疫情 上海黃金交易所 中國 上海 金價 黃金 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【恒生派息】恒生減派息逾兩成後仍吸引嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升20%後縮一半
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升20%後縮一半
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期收市升130點（不斷更新）
道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期收市升130點（不斷更新）