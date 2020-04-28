內地首季黃金產量及消費量均下滑　4月產量恢復正常

▲ 疫情曝發後，中國採取嚴格的防控措施，加上金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響

新冠肺炎疫情下，中國黃金協會統計數據顯示，首季國內原料黃金產量82.63噸，按年減產10.9%或10.14噸。其中，1至2月份內地礦產金累計產量按年減少19.5%，3月隨內地疫情緩解和金價上漲的因素，黃金企業有序推動復工復產，復工率由2月底的80%，迅速提升至98%以上，令3月份全國礦產金產量按年增長5.55%， 4月份生產料全面恢復正常。

首季中國進口原料產金23.66噸，按年增長16.69%，若加上這部分進口原料產金，全國共黃金產量減少6%至106.29噸。

首季黃金首飾消費量減少51%

首季全國黃金實際消費量148.63噸，按年下降48%。其中黃金首飾減少51%至92.04噸；金條及金幣減少47%至37.67噸；工業及其他減少32%至18.92噸。

中國黃金協會稱，疫情曝發後，全國採取嚴格的防控措施，加上金價上漲因素，黃金首飾和金條消費均受到較大影響。同時，基於春節前首飾零售企業按慣例進行囤貨，國外疫情蔓延導致出口訂單無法交付，黃金首飾加工企業雖然陸續復工，但加工訂單量少難以實現完全復產。

滬黃金交易所黃金交易量大幅增長

據上海黃金交易所成交量數據，受新冠肺炎疫情蔓延、大宗商品價格及全球股市波動等因素影響，資本市場資金避險需求強烈，黃金避險功能受到追捧，黃金交易量大幅增長。

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