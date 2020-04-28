HBO Max於下月27日　登錄Apple裝置

美國電訊供應商 AT&T 旗下華納媒體（WarnerMedia）其將推出全新串流影音服務「HBO Max」，於下月27日(周三)可在Apple的裝置上使用。

屆時，用戶可透過iPhone、iPad以至 Apple TV 4K及Apple TV HD上收看。擁有第二及第三代的Apple TV的用戶則可透過iPhone或iPad藉AirPlay連接到電視。AirPlay為可把電影、影片、相片等分享至Apple TV或支援AirPlay 2的智能電視。

公司就指，以前透過Apple TV頻道訂閱HBO的用戶可登錄並訪問HBO Max應用程式，又無須額外付費。而新的HBO Max客戶將可以直接在應用程式中訂閱。

AT&T就曾表示，將在發布時向某些客戶免費提供HBO Max使用體驗。有報道就指，華納媒體就曾表示，HBO用戶可免費使用 一年HBO Max，而其他AT&T的用戶則有其他優惠。

對於非AT&T的用戶，其收費就約為15美元，相比於其他串流平台收費顯得稍貴（現時） ，不過亦有報道指，HBO會於2021年推出價格較低的含廣告訂閱方案。

早前有報道就指出，HBO Max就曾表示會上架2,000部電影，當中有會收錄華納兄弟旗下的電影與電視節目，如《冰與火之歌：權力遊戲》、《西方極樂園》、《水行俠》以及《芝麻街》等。

HBO Max到時亦會加入與Netflix、Disney+以及Apple TV +等串流平台競爭。事實上，最近受疫情影響，申流平台的訂閱人數亦因而大增，當中Disney+的付費訂閱用戶亦超過5千萬:目前登記用戶已超過1.8億人。而Netflix，目前登記訂閱用戶已超過1.8億人，其於上周發表業績報告又指出，今年首季增加1577萬名用戶。

HBO Max 將於今年下月27日登錄美國，而甚麼時候拓展至海外市場則有待官方公布。