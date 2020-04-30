電影提早串流抗疫 《星球大戰：天行者崛起》周一Disney+上架

▲ 【新冠肺炎疫情】戲院空空 迪士尼新一集星球大戰 提早放Disney+網上串流

星球大戰也難敵疫情？新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，多地封城民眾留家，餐廳商店戲院空空。迪士尼（Disney）也打破慣例，將去年底才公映的最新一集星球大戰電影，提早2個月在串流平台上架。星球大戰提早網上任睇，反映新冠肺炎疫情已改變民眾生活習慣，電影等各行各業也要跟隨轉變。

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迪士尼宣佈，《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）自5月4日開始，在迪士尼串流平台Disney+上架，比原定時間提早2個月。

荷里活電影業向來對戲院公映，至可以家中收看之間的時間差距相當講究，可是新冠肺炎疫情把一切弄得天翻地覆。最新一集星球大戰公映至今才不到5個月，而該片早在3月中更已經推出影碟，也比原定時間有所提早。

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星球大戰遠非唯一受到疫情影響的影片。Pixar動畫《½的魔法》（Onward）3月初才公映，4月已經在Disney+看得到。另一套合家歡電影《阿特米斯奇幻歷險》（Artemis Fowl）更準備直接跳過戲院，6月在Disney+上架首映。

儘管迪士尼仍計劃今年稍後讓《花木蘭》、《黑寡婦》等大片在戲院首映，但公司向網上轉型意圖已相當明顯。Disney+去年11月推出以來，在全球已經有5,000萬訂戶，對手Netflix行政總裁Reed Hastings也形容Disney+成績驚豔。

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不過，新冠肺炎疫情持續，影視製作也要暫停，迪士尼和Netflix等公司能否有足夠新片推出，來支持串流平台擴張，會是個挑戰。

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