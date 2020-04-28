【美國疫情】誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！

▲ 特朗普倡以消毒劑注射入人體殺病毒，其後紐約誤服消毒劑的求助個案急增，特朗普表示難以想像及不會為此負責。

美國的新冠肺炎疫情持續下，美國總統特朗普曾於白宮記者會上，提倡以消毒劑注射入人體殺死病毒。特朗普其後改口指當時是向記者講冷笑話，但紐約市誤服消毒劑的求助個案急增，特朗普表示難以想像民眾仍會照跟，更指不會為此負責任。

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特朗普（Donald Trump）上周於白宮記者會上提出抗疫奇招，有官員指漂白水等消毒劑能殺死呼吸系統內的病毒，特朗普更提出為病人注射消毒液。

有關説法隨即引起誤會，馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）其後表示，當局接獲數百人致電詢問，注射消毒劑能否抗疫。紐約市衛生部門在特朗普發表言論後的18小時内，更接獲30宗錯誤攝取消毒液個案。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，特朗普周一（27日）出席白宮記者會，有記者詢問爲何誤服消毒劑的個案會急增，特朗普表示：「我無法想像為甚麼。」（I can't imagine why.）

記者再追問特朗普會否因早前的言論，為民眾誤服消毒劑的情況負責，特朗普隨即表示：

不會，我不會（負責）。

（No, I don't.）

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事實上，特朗普建議注射消毒劑的翌日，美國疾病控制和預防中心（CDC）已提醒民眾小心使用消毒劑，消毒劑生産商及各州衛生部門也警告用戶，切勿攝取清潔劑。

特朗普其後連忙改口，稱自己當時只是向「敵意異常的人」（extraordinarily hostile people，指記者）講冷笑話，而非真正作出建議。

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