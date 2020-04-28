【居家抗疫】YouTube舉辦全球電影節活動　線上免費煲名片

▲ YouTube於周一（27日）宣布，於網上舉辦名為「We Are One: A Global Film Festival」的全球免費電影節活動。

新冠肺炎全球大流行，多國政府實施在家隔離政策，YouTube於周一（27日）宣布，於網上舉辦一個名為「We Are One: A Global Film Festival」的全球電影節活動。該YouTube免費電影節將於5月29日至到6月7日進行，為期10日。

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影展馬拉松包括柏林國際電影節、康城電影節、多倫多國際電影節、東京國際電影節、威尼斯電影節、翠貝卡電影節等全球20個最知名的電影節，屆時YouTube將上載電影、短片、紀錄片、喜劇、音樂和談話節目，惟具體內容及詳情尚待官方公布。

YouTube商務總監Robert Kyncl表示，世界上最獨特、最鼓舞人心的事情之一，就是大家能夠團結起來，共同體驗一項活動。此外，觀眾亦可在觀看期間，直接向世界衛生組織的「COVID-19團結救助基金」（World Health Organization COVID-19 Solidarity Response Fund）捐款。

責任編輯：姚慧儀

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