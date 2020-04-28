【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）

▲ UNICEF HK於4月28日至5月5日開放網上登記，抽籤免費領取1萬盒兒童口罩。

聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）於Facebook表示，獲恒基兆業 （00012） 主席李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」購買100萬個兒童口罩，其中一半送到基層手上，而餘下50萬個將會給予全港家庭免費抽籤領取。UNICEF HK會於今日（28日）至5月5日開放網上登記抽籤，登記先後次序不會影響中籤機率。

登記抽籤傳送門：https：//mask.unicef.org.hk

UNICEF HK指，兒童口罩一盒50片，非獨立包裝，有「中童款」（14.5cm x 9.5cm）及「幼童款」（12.5cm x 7cm）可供選擇，共有1萬盒兒童口罩。

市民於網上登記時需填寫家長姓名、流動電話號碼、電郵、兒童就讀學校及身份證頭4位號碼，並需選擇領取「中童款」或「幼童款」口罩，然後選選OK便利店領取點。提交申請後，系統會顯示您的登記編號，代表您已經成功登記。每位參加者嘅將會有5分鐘時間登記。

登記期結束後，UNICEF HK會以電郵通知中籤者，到時可以透過兌換碼領取口罩。

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編輯：袁諾曦