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【長假期防疫】6萬人訂機票 沖繩知事：請不要來！

環球社會熱點 16:58 2020/05/01

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踏入五一黃金周長假期，疫情恐難阻民眾外出玩樂。日本疫情仍在擴大，但估計仍有多達6萬人趁長假期飛往沖繩縣旅行。不過，在新冠肺炎疫情之際，日本沖繩縣知事玉城丹尼呼籲民眾取消前往沖繩的行程，並請民眾留在家中，以免日本疫情進一步惡化。

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玉城丹尼指，根據各航空公司數據，料有6萬人已訂飛往沖繩的機票。玉城在社交平台撰文指：

「請現在取消前往沖繩的行程。很抱歉告知你們，沖繩正處於緊急狀態，我們沒有辦法充分款待大家。包括離島在內的所有醫療系統正處於緊急狀況。請你們在我們準備好招待遊客時再來。」

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日本航空指，直至4月23日，暫時約有2.7萬人預訂了在4月29日至5月6日期間，飛往沖繩及日本其他地區的機票，此數字僅為上年同期的約18%。

而全日空（ANA）則指，約有2.3萬人預訂了往沖繩的機票，此數字僅為上年同期的約10%。

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另外，日本部分地方政府擔心，民眾會在五一黃金周回鄉變相播毒。

日本主要交通樞紐實施「邊境管控」及體溫量測，22個地區政府促請民眾留家2周，避免外出。全日本知事會議要求，中央政府在黃金周長假期間，實施特殊的道路管制，包括禁止使用停車場。

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