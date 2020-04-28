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【虛擬銀行】WeLab Bank試業 3個月港元定存最高4.5厘

金融經濟 12:38 2020/04/28

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WeLab bank正式宣布試業。圖為WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智。

本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行WeLab Bank宣布試業，會從輪候名單、WeLab 員工以及員工親友中邀請約2000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5%的港元定存優惠利率。

WeLab Bank試業期間將推出一系列全數碼化服務予客戶試用，包括﹕遙距開戶、定期存款及儲蓄賬戶、虛擬扣賬卡（Debit Card）以及轉數快（FPS）等。客戶準備好香港身份證便可以在5分鐘內完成開戶。

WeLab Bank推出定期存款計劃「GoSave」，客戶可與家人、朋友或其他WeLab Bank 客戶一齊儲蓄，以提高存款利率；加入GoSave的人越多，利率越高。客戶可以享受最高4.5%的年利率，優惠定存上限為10萬元，最多3個月。客戶亦可隨時提走存款而無需額外費用，期限內最多可提取2次。

此外，WeLab Bank與Mastercard合作發行無號碼的WeLab Debit Card，客戶可在任何接受Mastercard商戶消費及享受簽帳優惠，亦可在全港的JETCO自動櫃員機，以及接受Mastercard的CIRRUS 櫃員機提取現金。

【虛擬銀行】天星銀行推2.3厘3個月定存 單次上限500萬 可多次使用

【虛擬銀行】第二間虛銀試業 天星銀行主打零收費零售銀行（第三版）

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編輯：謝智聰

滙立銀行 虛擬銀行 儲蓄 定期存款 轉數快 港元 銀行 WeLab

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