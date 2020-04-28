金正恩葬禮在即？　北韓正搭建臨時閱兵式建築

在CNN傳出北韓領導人金正恩病危後，金正恩未有公開露面辟謠，而北韓官方至今亦未證實消息，但英國《太陽報》報導，從行星實驗室拍攝到的衛星照片所見，由今個月18日起，平壤便開始在進行建造用於軍事閱兵儀式的臨時建築，照片也顯示在平壤東邊的美林閱兵訓練場，也建造了成排成列的臨時建築。

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事實上，北韓原本預計在今年1月時型閱兵儀式，但因為新冠疫情爆發而被迫取消。報導又指，雖然北韓對外宣稱境內零確診，但疫情風險下，也不會大舉進行軍事閱兵儀式，故該報猜測這場閱兵，形式上類似2011年金正日去世時的記念儀式，故大膽猜測是為了舉行領導人的葬禮。

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金正恩的健康狀況過去一周的焦點，而金正恩一向喜愛大魚大肉，而且尤好煙酒。因此在金正恩罕有缺席金日成祭拜儀式後，便爆出他接受心血管手術命危的消息。不過青瓦台指，金正恩狀況正常，目前正停留在金家度假官邸的元山別莊，未見異動，至於美國總統特朗普（27日）昨日便透露，他很清楚金正恩現在的狀況，但暫時不能說出口，不知道他所指的狀況到底是甚麼？

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