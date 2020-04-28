新世界合股兵行險著 反藍籌拆細潮流

新世界 （00017） 擬每4股合1股，令每手入場費大增36,000元水平。藍籌合股的手法近年罕見，集團指目的是優化股東基礎，股價增大後，以增加對機構的吸引力。不過此舉一反近年藍籌拆股催谷股價的潮流，可算是兵行險著。

股份4合1 每手入場費增至3.6萬

新世界現時股價約9元，股份4合1後維持每手1,000股，即每手入場費即時由9,000元大增至36,000元。按現時股價計，合股後新世界將是藍籌中入場費第7高。

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合股後入場費大增，現有持股不足4手的小股東持股，亦頓變碎股。若不是有實力的投實者，或確信股價長綫向好，便會考慮沽出手上的股份。落實合股前，或續有部分散戶沽貨離場。

有分析認為，合股將令股份的流通量減少，不過股份將較集中在機構投資者手上，或有望股穩定股價。

冀股價增大 增對機構投資者吸引力

新世界通告亦表明，相信合股後令每股股價相應提升，會對更廣泛的機構及專業投資者而言更具吸引力，以優化股東基礎。

新世界用合股以增加對機構投資者吸引力的舉動，或是針對部分大型基金不能持有股價在1美元以下股份的限制，為免股價日後再跌穿1美元（約7.75港元），會失去部分機構投資者的支持。

另方面，新世界的合股舉動，為近期藍籌中罕見。相反，近年不少藍籌股會因為每手入場費偏高，為了吸引散戶進場以增加股東基礎及股份流通量，而會選擇拆細。

近年藍籌興拆細 內銀低門檻吸散戶

上市公司拆細入場費的方法有二，即是直接分柝股份或拆細每手股數。騰訊 （00700） 及平保 （02318） 分別於2014年及2015分拆股份。近年藍籌偏向選擇拆細每手股數，分別有領展 （00823） 、新地 （00016） 、舜宇 （02382） 、吉利 （00175） 及長建 （01038） 等。



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相信新世界的合股舉動，暫時不會有其他藍籌不會跟隨，以散戶愛股的重磅內銀為例，一直都維持低入場費，以吸引散戶。現時中行 （03988） 、工行 （01398） 及建行 （00939） 三大內銀，均是每手1,000股，每股股價為單為數，入場費約為3,000至6,000元。

責任編輯：錢家鋒

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