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【虛擬銀行】WeLab Bank試業 3個月港元定存最高4.5厘
花旗及瑞信分別下調中國神華 （01088） 目標價，花旗將神華目標價由原本的21.4元，劈近25%至16.1元，評級維持「買入」，瑞信則將神華目標價微降至18元，評級維持「跑贏大市」。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年04月28日（星期二）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|中銀國際
|波 司 登
（03998）
|買入
|3.8
|2.5
|中銀國際
|五礦資源
（01208）
|持有
|1.67
|1.32
|花旗
|高鑫零售
（06808）
|買入
|13.5
|14.42
|花旗
|中國神華
（01088）
|買入
|21.4
|16.1
|里昂
|金沙中國有限公司
（01928）
|買入
|43.07
|40.74
|里昂
|大唐發電
（00991）
|跑輸大市
|沽售
|1.3
|0.9
|星展
|香港寬頻
（01310）
|買入
|15.9
|16.2
|星展
|筆克遠東
（00752）
|買入
|2.9
|2.7
|星展
|國美零售
（00493）
|沽售
|0.59
|0.62
|美銀
|中信建投証券
（06066）
|跑輸大市
|6.15
|6.55
|美銀
|長城汽車
（02333）
|買入
|6.4
|6.2
|滙證
|海豐國際
（01308）
|持有
|買入
|7.8
|8.5
|瑞信
|招金礦業
（01818）
|跑贏大市
|11.7
|12
|瑞信
|中國神華
（01088）
|跑贏大市
|19
|18
|瑞信
|中興通訊
（00763）
|跑贏大市
|29
|26.1
|瑞銀
|諾誠健華-B
（09969）
|買入
|18.13
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