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花旗狠削神華目標價

金融經濟 12:38 2020/04/28

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花旗及瑞信分別下調中國神華 （01088） 目標價，花旗將神華目標價由原本的21.4元，劈近25%至16.1元，評級維持「買入」，瑞信則將神華目標價微降至18元，評級維持「跑贏大市」。

券商調整評級及目標價一覽
2020年04月28日（星期二）
券商 股份 評級 目標價（港元）
中銀國際 波 司 登
（03998） 		買入 3.8 2.5
中銀國際 五礦資源
（01208） 		持有 1.67 1.32
花旗 高鑫零售
（06808） 		買入 13.5 14.42
花旗 中國神華
（01088） 		買入 21.4 16.1
里昂 金沙中國有限公司
（01928） 		買入 43.07 40.74
里昂 大唐發電
（00991） 		跑輸大市 沽售 1.3 0.9
星展 香港寬頻
（01310） 		買入 15.9 16.2
星展 筆克遠東
（00752） 		買入 2.9 2.7
星展 國美零售
（00493） 		沽售 0.59 0.62
美銀 中信建投証券
（06066） 		跑輸大市 6.15 6.55
美銀 長城汽車
（02333） 		買入 6.4 6.2
滙證 海豐國際
（01308） 		持有 買入 7.8 8.5
瑞信 招金礦業
（01818） 		跑贏大市 11.7 12
瑞信 中國神華
（01088） 		跑贏大市 19 18
瑞信 中興通訊
（00763） 		跑贏大市 29 26.1
瑞銀 諾誠健華-B
（09969） 		買入 18.13
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

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