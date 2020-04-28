【滙豐放榜】恒生首季減每股派息21％至1.1元　對滙豐影響有幾大？

滙豐(00005)公布首季業績的同時，恒生(00011)同時公布派發截至2020年12月31日止年度第1次中期股息每股1.1元，按去年同期的1.4元減少0.3元或21.4%，亦中斷自2017年度起增加派息的勢頭。恒生股價中午收報135.4元，升1.5元或1%。按中午收市價計算，恒生現價股息率6.06厘。

相關文章:【滙豐放榜】滙豐首季業績出爐 稅前利潤遜預期 第一季不派息

恒生表示，派息政策，乃綜合考慮盈利、監管規定、發展機遇及經濟前景等因素。恒生指，新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。盡管本地監管機構沒有像海外監管機構一樣劃一要求恒生暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持份者的利益，以採取審慎方式管理業務，包括股息派發。

恒生表示，財務狀況維持穩健，並擁有強大的資金基礎，董事會將繼續審視餘下一年的股息派發，稱為股東創造長遠價值的宗旨維持不變。

目前，滙豐持有11.88億股恒生。恒生今次減派息，意味滙豐本季少收3.5億元。近年恒生第二和第三次派息都和第一次相同。若今次做法一樣，滙豐今年首三季可能少收10.7億元。

按此瀏覽更多【滙豐放榜】消息：https://bit.ly/2SeOJxH