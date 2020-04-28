【恒生股息】恒生第1次中期股息1.1元減21% 監管機構建議銀行保留資金

▲ 恒生第1次中期股息1.1元 按年減21%終止增派勢頭

恒生銀行（00011）雖未公布首季業績，但大摩表示，由於滙豐（00011）持有恒生大部份股權，相信恒生業績大致會反映同樣趨勢，重申預期恒生其餘季度的收入表現會更具挑戰性，預期信貸損失亦會呈上行趨勢。恒生第1次中期股息每股1.1元，較去年同期的1.4元減少0.3元或21.4%，亦中斷自2017年度起增加派息的勢頭。恒生銀行股價中午收報135.4元，升1.5元或1%。按中午收市價計算，恒生銀行現價股息率6.06厘。

恒生：財務穩健 將繼續審視餘下一年的股息派發

恒生指，新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。盡管本地監管機構沒有像海外監管機構一樣劃一要求恒生暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持份者的利益，以採取審慎方式管理業務，包括股息派發。該行財務狀況維持穩健，並擁有強大的資金基礎，董事會將繼續審視餘下一年的股息派發。

大摩表示，滙豐香港首季撥備前利潤由於交易收入表現疲弱按年跌13%，惟淨手續費收入按年按年仍升1%。淨利息收入增4%，主要由貸款增長升6%帶動；淨息差按年升1點子，按季則跌10點子。

撥備方面，雖然整個集團首季撥備增長4倍，但這主要來自香港以外的其他地區，香港地區期內撥備只較去年第四季升11.8%至1.33億美元。香港首季信貸款成本由去年的15點子輕微上升至17點子。

大摩料恒生首季淨利息收入保持穩定

參照滙豐表現，大摩指恒生淨利息收入及服務費收入按季大致按季可保持穩定，但交易收入則可能如滙豐一樣受到衝擊；由於恒生及滙豐的環球宏觀經濟假設很可能相同，故料恒生預期信貸損失亦會上升。

大摩重申，由於1、2月利率仍然較高，加上活動仍然具韌性，首季可能是年內業績表現最強勁的季度，但預期其餘季度的收入表現會更具挑戰性，預期信貸損失亦會呈上行趨勢。

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責任編輯︰梁浩碩