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【恒生股息】恒生第1次中期股息1.1元　按年減21%終止增派勢頭

金融經濟 12:15 2020/04/28

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恒生第1次中期股息1.1元　按年減21%終止增派勢頭

恒生銀行 （00011） 公布，派發截至2020年12月31日止年度第1次中期股息每股1.1元，按去年同期的1.4元，減少0.3元或21.4%，亦中斷自2017年度起增加派息的勢頭。恒生銀行股價中午收報135.4元，升1.5元或1%。按中午收市價計算，恒生銀行現價股息率6.06厘。

恒生銀行表示，派息政策，乃綜合考慮盈利、監管規定、發展機遇及經濟前景等因素。恒生指，新冠肺炎對環球經濟帶來史無前例的不明確因素及挑戰。盡管本地監管機構沒有像海外監管機構一樣劃一要求恒生暫停派息，但考慮到種種不明朗因素，監管機構建議銀行應保留資金儲備以應對將來潛在的挑戰，以及用以支持香港經濟活動。為平衡社會各持份者的利益，以採取審慎方式管理業務，包括股息派發。

恒生銀行表示，財務狀況維持穩健，並擁有強大的資金基礎，董事會將繼續審視餘下一年的股息派發，稱為股東創造長遠價值的宗旨維持不變。

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 恒生銀行（00011） 派息

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