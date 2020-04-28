【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課

▲ ESPRIT現時在香港有3間分店。

老牌服裝股思捷環球（ESPRIT， 00330）敵不過時代的巨輪，宣布德國6子企破產保護後，不單終止內地業務，也會關閉56間亞洲分店，告別香港，變成一代人的「集體回憶」。ESPRIT的零售股神話，林青霞丈夫邢李㷧引領ESPRIT由地區品牌成為國際時裝巨頭，走過最煇煌的時期，完美達成「低買高賣」的投資示範。

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ESPRIT在80、90年代為備受明星追捧的名牌服裝，張國榮、陳百強、范冰冰及任賢齊等影星也是其支持者。林青霞與邢李㷧結緣後也以身力行，成為ESPRIT的移動廣告牌。

除了時裝，ESPRIT一度拓展至家品、首飾、香水以及髮型屋。1999年開設的SALONESPRIT，高峰時在港曾達6間分店，不過在業務不斷萎縮以及ESPRIT名氣大不如前下，全綫分店於2012年結業。近年不斷退租香港旗艦或旺區大鋪，根據官網，ESPRIT目前在香港只剩下3間門店。

邢李㷧帶領ESPRIT走向巔峰

ESPRIT由North Face創始人Douglas Tompkins及前妻Susie Russell於1964年共同創立，由於當時宣傳破格以及設計清新，ESPRIT瞬間成為美國潮牌，並於1971年進軍亞洲。

邢李㷧學歷雖僅中學畢業，但際遇下結識Tompkins夫婦，把握機會設立香港遠東有限公司成為ESPRIT的亞洲代理商，及後在香港成立分公司，將品牌拓展至內地及歐洲，一躍登上世界舞台。

1981年在香港銅鑼灣開設首間海外零售店，於1992年進駐內地市場。對於當時服裝品牌還匱乏的內地，ESPRIT讓不少中國顧客領略什麼做真正的「時裝」，巔峰時期一度在全國近百個城市擁有數百家直營店和加盟店。

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1993年邢李㷧將ESPRIT亞洲業務和資產在港上市，隨1996年Tompkins夫婦離婚後，邢李㷧買下美國ESPRIT 63%股權，之後先後收購澳洲ESPRIT、歐洲ESPRIT，並於2002年完成收購餘下美國ESPRIT母公司股權，統一管理ESPRIT，同年躋身藍籌之列，邢李源也成為世界500強富豪。

不手軟套現233億元 ESPRIT 一沉不起

直至2008年，公司連續15年錄得雙位數增長。可惜，ESPRIT敵不過2008年金融海嘯的打擊，2009財年盈利跌逾26%。而且，邢李㷧早於2006年起，先後辭掉思捷環球董事會主席和CEO的職位，並不斷減持思捷環球股份，直至2010年止，累計套現約233億元。

在公司發展轉勢時，邢李㷧急流勇退，在股價仍處高位減持絕不手軟。及至Zara、H&M等快速時尚（Fast Fashion）先在歐洲崛起，大本營同在歐洲的ESPRIT盈利每況愈下，2013年財年盈轉虧，虧損43.9億元。

雖然ESPRIT謀求轉型，轉型計劃3年又3年，但高不成、低不就的定位，ESPRIT 失去以往魅力。

重新入股累跌9成 依然無損投資神話

邢李㷧全退僅兩年，2012年重新入股ESPRIT ，一舉以11.669元購入2300萬股，涉資2.7億元，同時透過衍生工具增持思捷至逾一成，持股至今。邢李㷧當時重新入股一度為股民燃點希望，但希望至今未有實現，思捷股價從當時也累跌9成。

邢李㷧以女兒邢嘉倩、邢愛林最新持有思捷11.22%股權，市值僅1.67億元，但與邢李㷧當年套現逾200億元，只是零頭。

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編輯：袁諾曦