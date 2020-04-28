【疫市營商】海港城辦母親節挑戰賽吸客　獎品高達2,500元

▲ 海港城將於4月30日至5月9日，舉辦#LoveMomChallenge十項挑戰，鼓勵全城子女體驗母親日常之餘，更有機會獲得價值高達2,500元的獎品。（海港城提供圖片）

疫情下商場紛紛出招吸客，不少商場趁本周末4連假推出優惠，海港城則以母親節為主題辦活動，吸引家庭客注意。海港城將於4月30日至5月9日，舉辦#LoveMomChallenge十項挑戰，鼓勵全城子女參與，一起體驗母親的日常之餘，更有機會獲得價值高達2,500元的獎品。

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海港城Facebook專頁將每日發出挑戰帖子，包括 為媽媽準備一份食物、 跟媽媽一起做運動、給媽媽按摩、做一張母親節賀卡、擁抱媽媽等，完成後需讚好指定帖子，並留言填上「#LoveMomChallenge」及上載已完成挑戰的圖片或影片。當子女完成一定數量的挑戰後，有機會獲得驚喜母親節禮物。

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獎品包括首50名完成10項挑戰的人士可獲得由Venture Studio送出的家庭攝影體驗套餐 (價值2,500元)；首180名完成其中3項挑戰的人士可獲得由CLARINS送出玉手修護霜50ml (價值115元)或Jo Malone London香氛糅合潤膚乳霜體驗套裝 (價值118元)。截止參加日期為5月9日。

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責任編輯：朱悅瀅

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