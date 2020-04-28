【疫市營商】德國寶推母親節優惠　買家電送廚房用品

▲ 德國寶便推出母親節優惠，包括多款如潔淨家居或多元途家電。（資料圖片）

踏入五月，本港新冠肺炎的確診個案有回落跡象，不過市民仍然要保持警覺。而今個母親節，除了與母親外出慶祝、贈送鮮花禮物外，還可考慮送更實用的家電產品。德國寶便推出母親節優惠，包括多款如潔淨家居或多元途家電，方便媽媽處理家務。

母親節優惠產品：

1. 3合1空氣淨化風扇暖風機

設有空氣淨化、涼風及暖風3合1功能，可過濾多種 常見細菌與病毒，包括H7N9及H1N1流感病毒、冠狀病毒、大腸桿菌等。

優惠價：2,280元（送價值699元的韓國MEGASTONE排水鑊）

2. 光波BBQ爐

採用熱對流、熱傳導及熱穿透溫柔遠紅外線三重變頻加熱技術，聲稱無煙、無油、無輻射。

優惠價：1,380元（送總值1,127元的不銹鋼雞骨剪、不銹鋼真空保溫燜燒杯及《自煮韓劇滋味》食譜）

3. 光波旋轉氣炸鍋

優惠價：1,999元（送總值1,038元的不銹鋼雞骨剪及不銹鋼真空保溫燜燒杯）

4. 鮑參翅肚煲

專為炆燉珍饈而設的鮑參翅肚煲，內置專門烹調程式，自動智能調節烹調壓力和溫度，。亦可用於製 作蛋糕、老火湯等家常菜。

優惠價：1,680元（送總值1,258元的不銹鋼雞骨剪、陽極內鍋和不銹鋼真空保溫燜燒杯）

5. 變頻萬用養生鍋超級版

內置18種自動烹調程式，煎炒煮炸、煲煮燉焗皆能；並可炮製港式打邊爐，日式 壽喜燒、韓式部隊鍋、四川雞煲、中式老火湯等。

優惠價：1,782元（送總值810元的送不銹鋼雞骨剪和不銹鋼真空保溫燜燒杯）

不過需要留意，上述優惠只適用於德國寶的土瓜灣、九龍灣及灣仔陳列室。而且未有提及優惠時間，優惠結束或更改不會另行通知，有興趣可先查詢再外出選購。

責任編輯：馬意文

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