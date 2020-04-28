【滙豐業績】滙豐不派息後首份季績　祈耀年：年終業績或之前檢討股息政策

▲ 滙豐行政總裁祈耀年表示，會於今年第四季重新審視股息政策。

滙豐 （00005） 應英倫銀行要求在2020年底前暫停派息，故滙豐於今次業績亦宣布不派息。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）重申，集團今年會繼續評估新型冠狀病毒疫情的影響，並檢討財務表現和業務計劃，並於今年年終業績或之前重新審視股息政策。

祈耀年在電話會議透露，目前就復派股息未有進一步評論，並重申英倫銀行月初的要求清楚表明，不建議銀行在今年首季至第3季派息，但就表明將在掌握更多疫情對環球經濟影響後，將於今年第4季檢視股息政策。

滙豐在業績報告指，對疫症持續期及影響的評估仍然存在重大不明朗因素；由於經濟活動受疫症影響而長時間大幅收縮，將對集團的財政狀況、經營業績、前景、流動資金、 資本狀況以及信貸評級構成重大不利影響，從而削弱集團達致今年2月公布的業務最新狀況所述之財務目標的能力，而集團日後的股息政策亦會受到不利影響。

截至3月底止，計及取消2019年度末期息後，滙豐普通股權一級資本比率報14.6%，按季輕微下跌1個基點。

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編輯：謝智聰

（第二版更新電話會議內容）