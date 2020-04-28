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【科技抗疫】Yahoo推AR防疫濾鏡　手機鏡頭偵測社交距離

科技 12:03 2020/04/28

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肝臟科世界權威黎青龍教授示範「Yahoo真愛有距離」AR濾鏡，3個視覺特效提示「危險」、「警示」及「安全」距離。

新冠肺炎疫情持續，政府呼籲市民常戴口罩及勤洗手，保持1.5米安全社交距離，以減低病毒傳播風險。雅虎香港（Yahoo）宣布，推出「Yahoo真愛有距離」AR濾鏡，讓大家透過手機即時自動偵測距離，不用帶拉尺出街「估估吓」。
 
近日新推出的「Yahoo真愛有距離」AR濾鏡，是利用AR技術實時測量社交距離，提醒大家保持社交距離。用家透過濾鏡打開拍照模式並啟動鏡頭，系統便會自動識別人像及顯示相對應的3種視覺特效。當你與好友距離少於0.5米，會發出紅色危險訊號；距離1至1.5米是橙色警示訊號；多於1.5米的距離會顯示藍色「安全模式」。

【iPad Pro實測】雙鏡頭設計新登場　提升AR遊戲應用體驗【有片】

蘋果AR智能眼鏡　業界傳聞2022年面世

幾個簡單步驟即可啟動「Yahoo真愛有距離」AR濾鏡：
 
方法一：下載Yahoo App點擊捷徑按鈕，開啟AR濾鏡，開始偵測與好友之間的社交距離；
 
方法二：於雅虎搜尋器搜索「社交距離」或「Social Distancing」關鍵字，搜尋結果中便有「Yahoo真愛有距離」的快捷鍵，即時開啟AR濾鏡；
 
方法三：在雅虎香港「肺炎疫情」專頁內，查看疫情最新消息的同時，點擊「Yahoo真愛有距離」連結開啟AR濾鏡；

方法四：直接打開社交平台（如Facebook AR濾鏡實測【按此】、Web AR濾鏡實測【按此】），載入拍照模式，濾鏡即顯示社交距離圈。

事實上，除AR濾鏡新功能外，早於疫情初期，Yahoo就設立「肺炎疫情」專頁，提供實時、可信的疫情消息；經網上學習頻道Yahoo Kids Up，為學生提供網上學習資源，實行停課不停學。

【附教學】Google舉辦網上考察活動　AR、VR觀看太空恐龍

Yahoo Mail App更新版登港　新增功能助分類資訊

責任編輯：姚慧儀

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