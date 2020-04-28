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【美國疫情】特朗普騎劫記者會 讚自己多過慰問患者

環球社會熱點 11:40 2020/04/28

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【美國疫情】特朗普騎劫記者會 讚自己多過慰問患者

美國疫情持續之際，美國總統特朗普（Donald Trump）曾指開新冠肺炎疫情記者會是浪費時間。據美媒統計顯示，特朗普一人獨自佔用記者會約60%時間，其中大部份時間是用來攻擊民主黨、傳媒及中國，而稱讚自己及華府的時間，更多過慰問患者。

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《華盛頓郵報》觀察4月6日至24日期間所舉行的記者會，特朗普獨自佔用了記者會約13小時，比白宮新冠肺炎疫情專責組顧問伯克斯（Deborah Birx）多逾一倍，伯克斯僅佔6小時。換句話說，特朗普一人獨自佔用記者會約60%時間。

率領美國抗疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）則僅佔5.5小時，而被視為抗疫專家的美國國家過敏症及傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）更只佔2小時。

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報道亦指，特朗普用了逾3分1時間回答記者提問的問題，其中包括官員已經回答過的問題。

而在特朗普獨自佔用了記者會約13小時中，他分別花了30分鐘攻擊民主黨、約25分鐘用來攻擊傳媒、逾22分鐘攻擊美國官員、約21分鐘攻擊中國。

特朗普亦不忘花了約45分鐘來稱讚自己及華府，對比他僅花了約4.5分鐘慰問新冠肺炎的患者。

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