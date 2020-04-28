全球軍費創1988年以來新高 德國升10%增幅最大

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間12:00）
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（27日）發布報告，全球國家於2019年的軍費開支達1.9萬億美元（約14.82萬億港元），為自1988年冷戰時期的新高。美國軍費開支繼續排首位，而德國去年的軍費大增10%，成爲軍費開支增幅最大的國家。
SIPRI報告估計，全球國家於2019年共1.9萬億美元的軍費開支，按年增加3.6%，較2010年增加7.2%，增幅創近10年新高。
美國、中國、印度、俄羅斯及沙特阿拉伯的軍費依次排行頭5位，美國以7,320億美元（約5.7萬億港元）繼續居首。美國與中國的軍費分別佔全球軍費的38%及14%，兩國軍費共佔全球52%。
德國的軍費開支增長10％，達到493億美元（約3,845億港元），佔其國內生產總值（GDP）約1.38％，為全球軍費開支增幅最大的國家。德國軍費開支上升的其中一個原因，為北約成員國2014年於威爾士舉行的北約峰會上達成協議，未來10年內將其GDP的最少2％用於國防開支。
另外，SIPRI研究員德席爾瓦（Diego Lopes da Silva）認爲歐洲的地緣政治局勢變化，及俄羅斯去年將該國近4%的GDP用於軍費開支（651億美元，約5,077億港元），外界視俄羅斯的威脅增加，也促使德國增加軍費開支。
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