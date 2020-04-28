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料經濟快速增長　特朗普：聰明的人現在應投資股市

環球政經 11:20 2020/04/28

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截至周二，全球確診新冠肺炎病例超過305萬宗，死亡病例超過21萬宗，美國新冠病毒感染病例更超過100萬宗，死亡數字達5.6萬宗。雖然疫情未見好轉，但各國已迫不及待重啟經濟，早前美國便公布重啟經濟時間表，分階段開放各州。疫情最嚴重的紐約州，近一個月來單日死亡人數首次少於400人，州長葛謨（Andrew Cuomo）計劃在下月15日居家令屆滿後，分階段逐步重啟經濟活動，首先重啟低風險的製造業和建築業。

相關新聞: 【美股戰報】憧憬經濟重啟　道指高開逾百點

美國總統特朗普（Donald Trump）在最新講話中指出，亦建議各州迅速及安全地開放，他又預期美國第三季及第四季經濟表現出色，並表示明年將會取得難以置信的增長，指聰明的人現在應該投資股市。投資固然是風險自擔，但其實在疫情及油價跌至負值的雙重打擊下，美股所受的影響甚微，三大指數已由低位累升三成，指數更回升至去年9月時的水平，但升勢只集中在Amazon、Microsoft等受惠疫情的科技巨擘中。

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撰文 : 國際組

疫情 經濟 特朗普 紐約 紐約州 美國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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