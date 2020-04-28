華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌

▲ 【糧食危機？】華郵：北韓金正恩死訊傳聞釀平壤搶購潮

4月27日是韓朝共同發布《板門店宣言》兩周年，近日傳出病危的北韓領導人金正恩仍未露面，南韓政府單獨在東海北部舉行紀念儀式。曾駐北韓的《華盛頓郵報》北京分部社長法菲爾德（Anna Fifield）表示，金正恩死訊傳聞在平壤引起搶購潮，民眾開始搶購大米、酒、醃魚、電子產品。

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金正恩至今「消失」了17日，為今年第三長的「消失」。法菲爾德曾經長期駐北韓工作，專注報道北韓新聞。她指出，今次北韓領導人死訊傳聞與以前的不太一樣，因金正恩缺席了十分重要的太陽節活動；金正恩據報接受心臟手術，現在不在平壤，激起平壤居民的恐慌情緒。

法菲爾德表示，平壤是北韓精英人士生活的地方，當地民眾已私下討論金正恩死亡的可能；進出平壤的直升機一直低空飛行，中朝的跨境列車也不再運行，凡此種種都被視為異動。

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法菲爾德相信，如果金正恩真的死了，影響將非比尋常。她認為，這是接班人問題，與金日成和金正日去世不同，因他們早有指定繼任人；若金正恩去世，只有妹妹金與正適合繼承，而且無人能取代，因她既有金氏白頭山血統，目前又未有繼承大權的男繼任人。

法菲爾德強調，以往關於北韓領導人去世的傳聞都被證實是假消息，在金正恩露面前，誰都無法得知他的真實狀態。

金正恩今年以來，已連續5次「消失」超過10天。他最近一次露面，是在 4月11日；《勞動新聞》及朝中社於翌日（12日）報道，金正恩主持政治局會議，以及到訪西部地區探訪空軍。

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