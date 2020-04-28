  • 27°C
香港時間 : 2020428日 (二) 12:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌

環球社會熱點 11:19 2020/04/28

分享：

【糧食危機？】華郵：北韓金正恩死訊傳聞釀平壤搶購潮

4月27日是韓朝共同發布《板門店宣言》兩周年，近日傳出病危的北韓領導人金正恩仍未露面，南韓政府單獨在東海北部舉行紀念儀式。曾駐北韓的《華盛頓郵報》北京分部社長法菲爾德（Anna Fifield）表示，金正恩死訊傳聞在平壤引起搶購潮，民眾開始搶購大米、酒、醃魚、電子產品。

【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是

北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

金正恩至今「消失」了17日，為今年第三長的「消失」。法菲爾德曾經長期駐北韓工作，專注報道北韓新聞。她指出，今次北韓領導人死訊傳聞與以前的不太一樣，因金正恩缺席了十分重要的太陽節活動；金正恩據報接受心臟手術，現在不在平壤，激起平壤居民的恐慌情緒。

法菲爾德表示，平壤是北韓精英人士生活的地方，當地民眾已私下討論金正恩死亡的可能；進出平壤的直升機一直低空飛行，中朝的跨境列車也不再運行，凡此種種都被視為異動。

【金正恩手術】圖輯：北韓太陽節有何重要？金正恩罕有缺席

美國智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照

法菲爾德相信，如果金正恩真的死了，影響將非比尋常。她認為，這是接班人問題，與金日成和金正日去世不同，因他們早有指定繼任人；若金正恩去世，只有妹妹金與正適合繼承，而且無人能取代，因她既有金氏白頭山血統，目前又未有繼承大權的男繼任人。

法菲爾德強調，以往關於北韓領導人去世的傳聞都被證實是假消息，在金正恩露面前，誰都無法得知他的真實狀態。

金正恩今年以來，已連續5次「消失」超過10天。他最近一次露面，是在 4月11日；《勞動新聞》及朝中社於翌日（12日）報道，金正恩主持政治局會議，以及到訪西部地區探訪空軍。

日媒：北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
今日
【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
2020/04/27
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
南韓：金正恩仍健在、健康狀況好
2020/04/27
南韓：金正恩仍健在、健康狀況好
美國智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照
2020/04/26
美國智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照
日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎
2020/04/23
日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎
健康問題 政治 手術 金正恩 金與正 平壤 北韓 南韓

上一篇文章

【美國疫情】特朗普騎劫記者會 讚自己多過慰問患者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復
【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復
【新加坡疫情】確診近1.5萬 亞洲第3高
【新加坡疫情】確診近1.5萬 亞洲第3高
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間12:00）
【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」
【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
【美股早市】道指漲280點 憧憬美國各州解封 抵銷油價急瀉利淡
【美股早市】道指漲280點 憧憬美國各州解封 抵銷油價急瀉利淡