【新冠肺炎】假日外出　三大地方必注意

新冠肺炎擴散至全球，隨着某些國家疫情受控，其亦開始有復工計劃，特首林鄭月娥於28日就表示，政府公務員會於下周起開始復工，而其他公共設施亦會分階段陸續開放。不過，即使復工，但也不能掉以輕心，近來五一黃金周，不少人也會開始希望想出外，呼吸新鮮空氣，但有些地方就要多加留意。

有外媒報道，《自然研究》雜誌發表最新一份研究顯示，某些地方似乎更有利新冠肺炎病毒存活。

高流動性、較潮濕的地方

有研究人員就把小型氣霧劑的誘捕器分別放置於武漢兩間醫院，他們就發現在醫生更衣室和確診患者的浴室內發現有更多的新冠病毒氣溶膠。而研究人員都表示人們都清楚知道新冠肺炎病毒是可透過飛沫傳播或是直接接觸到傳播，但對於「氣霧」傳播（Aerosol，又稱氣溶膠）的認知則較少。有研究就曾指出，在「氣霧」下可存活3小時。

他們又發現，在隔離病房中，由於氣霧劑較少，通風系統良好，再經徹底消毒會較有效防禦。當中防護服的衛生以及廁所區域的正確使用和消毒可以有效地限制噴霧劑中SARS-CoV-2 RNA的濃度。

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交通工具

據麻省理工學院經濟系教授Jeffrey Harris在4月24日發布的文件中指出，因如地鐵站等交通工具，都屬於封閉空間，有助新冠肺炎存活，或助長病毒傳播。他又指，隨社交隔離實施，地鐵的乘搭量下解，或有助減低傳播風險。衛生人員就指出，由於巴士、地鐵等，都屬於封閉空間，若不保持6英尺距離，都會有利傳播，所以建議如果人們單身想外出呼吸新鮮空氣，可以到住所附近較空曠地方，如公園。

公共場所

事實上，在不同國家城市，其發生集體群體感染也有公司、餐廳以至健身室等公眾地方。有研究就顯示新冠肺炎病毒可於塑膠表面存活72小時；不鏽鋼表面可存活長達48小時；紙板表面存活少於24小時，而銅表面則少於4小時。

衛生人員亦呼籲外出人士，到餐廳以至乘坐電梯時都要多加注意，特別是接觸到餐廳所用到的菜單、電梯按鈕、健身房的設備以至超市的手推車/購物籃時，都要多加注意。

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