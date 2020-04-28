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保險投訴局︰2019年接獲622宗索償投訴 按年升4%

金融經濟 11:11 2020/04/28

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保險投訴局去年接獲622宗關於索償的投訴，圖為保險索償投訴委員會主席徐福燊。

保險投訴局轄下保險索償投訴委員會表示，2019年共接獲622宗保險索償的投訴個案，較2018年上升4%。在已審結的361宗與索償相關的投訴個案中，有89位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達688萬港元。

投訴個案的兩大主要類別為「保單條款的詮釋」及「沒有披露事實」。

投訴委員會主席徐福燊先生表示，投訴委員會去年共裁定10宗個案的投訴人得直，贊同保險公司賠償決定的個案則有25宗，單一個案的最高賠償額為23.4萬元。

保險投訴局於2019年共處理了749宗投訴個案，其中宗投訴個案，其中宗投訴個案，其中622宗屬新接獲的個案，而127宗則是2018年度尚未審結的個案。在749宗已處理的投訴個案中，有233宗超出投訴局的職權範圍，至於其餘516宗受理個案中，有424宗已經審結，餘下的92宗尚未結案，須留待2020年。

相關文章︰【虛擬保險】保監局發第3張虛擬保險牌　花落OneDegree

保監局：擴大可遙距銷售保險產品範圍 期限延長至6月（第二版）

 

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記者︰侯景成

保險公司 保險產品 保險索償

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