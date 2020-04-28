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警惕美股二次探底

金融經濟 11:06 2020/04/28

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警惕美股二次探底

經歷數周的持續反彈之後，近日美股市場再度陷入頻繁起伏之中。未來美股是重啟3月份的劇震模式，還是回歸過去十數年的長牛走勢？這已成為全球大類資產配置的核心問題。筆者認為，隨着美國疫情的進一步發酵，「疫情-經濟-金融」的新一輪風險衝擊鏈正在形成。與之錯配，當前市場過度沉浸於四重樂觀預期之中。第一，認為疫情的金融衝擊是一次性的，而非多階段的；第二，認為市場風險已經出清，而非風險定價不足；第三，部分低估新一輪風險衝擊的多元性；第四，部分高估美國超常規政策的真實效力。

隨着美國疫情的持續演進，上述樂觀預期與客觀現實漸行漸遠，正在為美股埋下新的風險隱患。如果說3月份的美股劇震是「信心衝擊」，那麼展望未來，經濟基本面惡化將催生美股新一輪的「實體衝擊」。本輪全球金融劇震的長期拐點尚未到來，美股迎來二次探底的概率依然存在。面對新一輪潛在風險，及時採取防禦性策略，謹慎規避高危行業，順勢調整長期布局重心，料將成為下一階段投資者的解局關鍵。

第一，提前採取防禦性策略。建議下階段不要超配風險資產，保持防禦性資產的合理倉位。值得強調的是，從當前形勢看，如果發生新一輪衝擊，VIX指數屆時將大概率位於40以上，因此要充分考慮部分傳統避險工具與風險資產同跌的可能性，進一步增加現金類投資品的配置。

第二，規避疫情下的高危行業。如果投資者對自身抗風險能力持有信心，並希望繼續參加舞會，那麼我們也建議，儘量避開美國受到疫情經濟衝擊較大的行業，包括能源、旅遊、餐飲住宿等，而聚焦於疫情中盈利穩健的行業，包括公用事業、資訊服務等。當二次探底開始之後，相對紮實的行業基本面，有望為投資者贏得更多的緩衝空間。

第三，調整長期布局的重心。對於長綫投資者而言，美股的新一輪探底如果觸發系統性風險，或將意味着全球大類資產配置的歷史拐點的形成。在這一情景下，正如我們此前報告所論述，得益於中國對疫情的有效防控以及相對穩健的經濟修復，人民幣資產有望相容地提供避險性和成長性，進而成為長期布局的新重心。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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