【滙豐業績】滙豐首季稅前盈利跌48%遜預期　警告全年利潤將大幅下降（不斷更新）

滙豐（00005）季績出爐，受信貸損失激增4倍影響，首季列帳基準稅前利潤挫48%至32億美元，遜於市場預測中位數36.7億美元，集團更預告新冠肺炎將導致全年利潤「大幅下降」。連滙豐香港區業務亦按年倒退12.5%，但仍貢獻集團近9成盈利。

滙豐股價中午收市前轉強，重上40元關口，中午報40.2元，升1.8%，成交7.17億元。公布業績後，股價曾轉跌1%隨後反覆，截至下午3時多，滙豐股價最新報39.55元，微升0.13%，成交增至17.3億元。

滙豐季度預期信貸損失按年急增4.3倍至30億美元，主要反映新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備。預期信貸損失準備由去年底的92億美元增加至3月底的111億美元。

財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）指，已就新加坡石油公司興隆作大額撥備，同時已納入負油價的影響。

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季內，滙豐集團淨息差1.54厘，按季收窄2個基點，分別受息率下行、資產結構改變及阿根廷高通脹影響。滙豐表示，最新預期減息對全年的淨利息收入有超過30億美元的影響，較之前開出約10億美元規模的指引再增加，反映減息更不利業務前景。

就在業績發布前夕，滙豐周一（27日）亦傳出人事變動，滙豐亞太區顧問梁兆基將於4月30日離職，並放棄在香港區管理執行委員會和其他管理委員會的席位。

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝於內部通告指出，感謝梁於過去26年中為滙豐銀行和香港金融業做出的寶貴貢獻，祝願他一切順利。

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