【滙豐業績】滙豐首季稅前盈利跌48%遜預期　信貸損失增4倍（不斷更新）

▲ 滙豐首季稅前盈利跌48%至32億美元，遜預期。

滙豐 （00005） 公布首季業績，上季列帳基準稅前利潤下跌48%，降至32億美元，遜於券商預測中位數36.7億美元。季度預期信貸損失按年急增4.3倍至30億美元。連滙豐香港區業務亦按年倒退12.5%，但仍貢獻集團近9成盈利。

滙豐信貸損失大增原因，來自新型冠狀病毒疫情及油價下跌對前瞻性經濟前景所造成的衝擊，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備。預期信貸損失準備由去年底的92億美元增加至3月底的111億美元。

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滙豐股價臨近午市轉強，重上40元關口，中午報40.2元，升1.8%，成交7.17億元。

季內，滙豐集團淨息差1.54厘，按季收窄2個基點，分別受息率下行、資產結構改變及阿根廷高通脹影響。滙豐表示，最新預期減息對全年的淨利息收入有超過30億美元的影響，較之前開出約10億美元規模的指引再增加，反映減息更不利業務前景。

就在業績發布前夕，滙豐周一（27日）亦傳出人事變動，滙豐亞太區顧問梁兆基將於4月30日離職，並放棄在香港區管理執行委員會和其他管理委員會的席位。

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝於內部通告指出，感謝梁於過去26年中為滙豐銀行和香港金融業做出的寶貴貢獻，祝願他一切順利。

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