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【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是

環球社會熱點 10:45 2020/04/28

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北韓領袖金正恩「失蹤」多日繼續受到各方關注，不少未經證實傳言都聲稱金正恩病危、變成植物人，甚至已經去世。美國總統特朗普則表示，外界不久之後就會得知金正恩的動向。特朗普更表示，自己大概知道金正恩正在做些甚麼，但現在不能說。

【北韓金正恩行蹤成謎】特朗普：我大概知道他怎樣，但是

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北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

特朗普周一（27日）在白宮會見傳媒，記者問及他有沒有關於金正恩健康的任何消息，特朗普回答稱：

「金正恩嗎？我不能確切的告訴你。但對的，我有個非常好的概念，但我現在不能說。我只希望他好好的。」

（Kim Jong Un? I can't tell you exactly. Yes, I do have a very good idea, but I can't talk about it now. I just wish him well.）

美智庫：金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照

日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

特朗普續稱：

「我確是知道金正恩在做甚麼，相對而言。我們等着瞧吧。你大概會在不久的將來得知（金正恩的動向）。」

（I do know how he's doing, relatively speaking. We will see. You will probably be hearing in the not-too-distant future.）

南韓：金正恩仍健在、健康狀況好

日媒：北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

金正恩命危消息最早由美國有線新聞網（CNN）上周傳出，特朗普強烈否認消息，早前再次批評CNN報道「假新聞」。

北韓官方傳媒日前則報道，金正恩支持元山旅遊區建設，但未有刊登金正恩相片，也未提及金正恩是否身在元山。

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