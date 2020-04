【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是

北韓領袖金正恩「失蹤」多日繼續受到各方關注,不少未經證實傳言都聲稱金正恩病危、變成植物人,甚至已經去世。美國總統特朗普則表示,外界不久之後就會得知金正恩的動向。特朗普更表示,自己大概知道金正恩正在做些甚麼,但現在不能說。

▲ 【北韓金正恩行蹤成謎】特朗普:我大概知道他怎樣,但是

平壤出現搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌

北韓前高官:金正恩或在導彈試射發生意外

特朗普周一(27日)在白宮會見傳媒,記者問及他有沒有關於金正恩健康的任何消息,特朗普回答稱:

「金正恩嗎?我不能確切的告訴你。但對的,我有個非常好的概念,但我現在不能說。我只希望他好好的。」

(Kim Jong Un? I can't tell you exactly. Yes, I do have a very good idea, but I can't talk about it now. I just wish him well.)

美智庫:金正恩專用火車於元山 北韓官媒久未發近照

日媒:金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

特朗普續稱:

「我確是知道金正恩在做甚麼,相對而言。我們等着瞧吧。你大概會在不久的將來得知(金正恩的動向)。」

(I do know how he's doing, relatively speaking. We will see. You will probably be hearing in the not-too-distant future.)

南韓:金正恩仍健在、健康狀況好

日媒:北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

金正恩命危消息最早由美國有線新聞網(CNN)上周傳出,特朗普強烈否認消息,早前再次批評CNN報道「假新聞」。

北韓官方傳媒日前則報道,金正恩支持元山旅遊區建設,但未有刊登金正恩相片,也未提及金正恩是否身在元山。

金與正料為繼任人?惟女性執掌北韓難

金正恩神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人?