【港股分析】騰訊高層接任CEO　呢隻股隨時再升兩三成？

騰訊(00700)旗下文學旗艦閱文集團 （00772） 管理層出現人事變動，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任，由騰訊副總裁程武接任閱文首席執行官及執行董事。受消息刺激，截至10點半閱文股價今早飈升，最新報36.15元，大升13%。騰訊則升0.3%，報414.2元。

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據內地媒體引述消息指，此次變動是因閱文在內部推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。閱文的付費閱讀模式近年受挑戰，趣頭條旗下網文產品米讀等免費閱讀模式正在對傳統付費閱讀造成衝擊。但逐漸成熟的IP及衍生改編帶來的收入佔比越來越多，影響閱文的利潤率。

作為內地網上閱讀最大平台，閱文生態核心在於內容創作，吸引用戶閱讀原著小說。在綫閱讀為價變現的中一環，且限制作品的生命周期。在互聯網時代，奉行「用戶為王」理念。閱文近年開始變陣，為滿足用戶各種各樣的需求，逐漸涉足IP作品授權及改編，開發成電影、電視劇、網絡劇及遊戲等多種形式。與此同時，也延長作品生命周期和獲得多種收入渠道。

不過，閱文利潤率有下降趨勢。由騰訊派員親自掌管，可憧憬改善這現象。今早該股成功衝破主要阻力33元，反映市場看好這消息，後市值看好。候該股回抵33元可吸納，目標價看約兩成回報40元，30元止蝕。