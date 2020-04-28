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【糧食危機】數百萬牲口恐浪費 泰森警告供應鏈斷裂

環球社會熱點 10:10 2020/04/28

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情衝擊全球產業，再有食品巨企警告糧食危機正在醞釀。泰森食品（Tyson Foods）明言肉類供應鏈正在斷裂，除了肉類工廠受疫情影響而停產，農夫現時亦難以出售牲口。泰森食品憂慮，數以百萬牲口恐會因此浪費。

【新冠肺炎疫情 糧食危機】數百萬牲口恐浪費 泰森食品Tyson Foods警告供應鏈斷裂

肉價急升 巴西全球最大肉商爆疫情關廠

泰森食品董事會主席約翰泰森（John Tyson）日前撰寫網誌，坦言新冠肺炎疫情改變了一切，公司正面臨一系列新挑戰。他稱，業內不少豬肉、牛肉、雞肉加工廠目前都被迫關閉，就算只維持一段短時間，也會意味數以百萬磅的肉類從供應鏈消失。

泰森食品美國艾奧瓦州豬肉廠爆發員工集體感染，逾180人確診新冠肺炎，公司上周宣佈無限期關閉廠房。Smithfield Foods、JBS等其他肉業巨頭也有多所廠房需要關閉。

30萬噸米囤積待變壞 越南限制出口惹禍

聯合國：世界處飢荒邊緣 恐現聖經級災難

肉類供應緊張問題還不限於工廠關閉。約翰泰森表示，現時還出現了嚴重食物浪費，因為各地農夫都無法將牲口售予肉廠，數以百萬原本可以作為食物的雞、豬、牛都會需要銷毀。

約翰泰森指出，食物供應鏈正在斷裂。他呼籲，美國各級政府攜手，公私營領域合作，找出全面和仔細的辦法，讓食品商可以沒有顧慮地繼續生產。

中美恐爆豬肉爭奪戰 新冠肺炎非洲豬瘟夾擊豬肉業

豬肉短缺 美國豬肉商捐1000萬磅援基層

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