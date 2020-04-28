【油價暴跌】中信証券︰第二季布油價格區間在25至30美元

▲ 中信証券報告指出，第二季布油價格的中間區間大約在25至30美元。

油價跌勢未止，6月紐約期油再跌逾15%，低見10.72美元；布蘭特期油亦跌至19.24美元。中信証券研究報告指出，根據目前全球原油生產成本測算，預計第二季度布蘭特原油價格的中間區間會在每桶25至30美元之間。

報告指出，經合組織（OECD）的庫存變動和全球供需缺口是對油價表面上影響最大的兩個指標。因此，在中長期油價分析中，可以庫存為錨結合供需缺口；中短期分析中，可側重市場情緒研判和金融等式。

石油需求每日減1500萬桶

中信証券表示，第二季度全球需求持續下行，中性假設下需求下滑或達每日1500萬桶，加上石油輸出國組織（OPEC）減產不及預期，全球原油供給面臨嚴重過剩，低油價下高成本產能的充分出清成為解決這一困境的最可能路徑，這也就意味著油價將低於部分鑽井的現金成本並持續一定時間，不排除布油重新回到每桶20美元以下。

根據目前全球原油生產成本測算，預計二季度布倫特油價中樞運行區間或在25-30美元/桶左右。

庫欣地區儲油量離上限1800萬桶

美國原油期貨在現有交收制度下，持有好倉者需購買庫欣地區庫容，而目前庫欣地區庫容已使用近80%，可用庫容僅剩1800萬桶左右，這很大程度限制了好友的持倉。此外，美國整體可用庫容依然較為充足，目前有效庫容使用率僅為60%，商業加戰略儲備剩餘庫容約有3.4億桶左右，這也意味著美國原油生產商因為庫存問題而減產的速度可能較慢。

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編輯︰侯景成