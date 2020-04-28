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【航空告急】國泰復飛曙光初現？　6月運力料3%變5%（附重開航線資料）

金融經濟 11:05 2020/04/28

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國泰航空 （00293） 宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，以及多國政府實施旅遊限制，旅遊需求嚴重下滑，國泰及港龍計劃5月及6月營運極少數的基本客運航班，削減客運運力至3%。

國泰指，視乎各政府旅遊的限制，5月將營運每週兩班航班前往倫敦（希斯路）、洛杉磯、溫哥華、悉尼及新德里；另外亦會營運每周3班航班前往東京（成田）、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡，而港龍將營運每周3班航班前往北京、上海（浦東）及吉隆坡。

國泰續指，6月首3周繼續維持上述極少數的基本客運航班，擬於6月21至30日增加營運班次，預計6月客運運力將會增加至約5%。相關航班資料如下：

每日1班航班

  • 東京（成田）
  • 大阪
  • 首爾
  • 台北
  • 馬尼拉
  • 曼谷
  • 雅加達
  • 胡志明市
  • 新加坡
  • 北京（國泰港龍營運）
  • 上海浦東（國泰港龍營運）
  • 吉隆坡（國泰港龍營運）

每周5班航班

  • 倫敦（希斯路）
  • 洛杉磯
  • 溫哥華
  • 悉尼

每周3班航班

  • 阿姆斯特丹
  • 法蘭克福
  • 三藩市
  • 墨爾本
  • 孟買
  • 新德里

2月起客運量大跌

因應新冠肺炎疫情，國泰今年上半年幾近停擺，除1月客運量微跌3.8%，2月起客運量或運力跌幅都以5成起跳，3月至6月運力更縮至以往一成。

國泰除安排員工無薪假，也推出多項節流措施。

國泰今日（28日）早段曾升1.4%，現升0.1%，報8.88元。

（第二版更新國泰上半年運力和客運量資料）

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編輯：袁諾曦

香港股票 航空 疫情 國泰航空 冠狀病毒 國泰航空（00293）
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