【航空告急】國泰復飛曙光初現？ 6月運力料3%變5%（附重開航線資料）
金融經濟 11:05 2020/04/28
國泰航空 （00293） 宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，以及多國政府實施旅遊限制，旅遊需求嚴重下滑，國泰及港龍計劃5月及6月營運極少數的基本客運航班，削減客運運力至3%。
國泰指，視乎各政府旅遊的限制，5月將營運每週兩班航班前往倫敦（希斯路）、洛杉磯、溫哥華、悉尼及新德里；另外亦會營運每周3班航班前往東京（成田）、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、胡志明市及新加坡，而港龍將營運每周3班航班前往北京、上海（浦東）及吉隆坡。
國泰續指，6月首3周繼續維持上述極少數的基本客運航班，擬於6月21至30日增加營運班次，預計6月客運運力將會增加至約5%。相關航班資料如下：
每日1班航班
- 東京（成田）
- 大阪
- 首爾
- 台北
- 馬尼拉
- 曼谷
- 雅加達
- 胡志明市
- 新加坡
- 北京（國泰港龍營運）
- 上海浦東（國泰港龍營運）
- 吉隆坡（國泰港龍營運）
每周5班航班
- 倫敦（希斯路）
- 洛杉磯
- 溫哥華
- 悉尼
每周3班航班
- 阿姆斯特丹
- 法蘭克福
- 三藩市
- 墨爾本
- 孟買
- 新德里
2月起客運量大跌
因應新冠肺炎疫情，國泰今年上半年幾近停擺，除1月客運量微跌3.8%，2月起客運量或運力跌幅都以5成起跳，3月至6月運力更縮至以往一成。
國泰除安排員工無薪假，也推出多項節流措施。
國泰今日（28日）早段曾升1.4%，現升0.1%，報8.88元。
（第二版更新國泰上半年運力和客運量資料）
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編輯：袁諾曦