閱文股價飈逾14%　騰訊副總裁程武接任CEO

▲ 閱文聯席首席執行官吳文輝將調任非執行董事和董事會副主席。

閱文集團 （00772） 管理層出現人事變動，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任，由騰訊 （00700） 副總裁程武接任閱文首席執行官及執行董事。 閱文股價今日飈升，全日收報36.55元，升14.4%，盤中高見38元，成交額6.5億元。騰訊股價則變動不大，全日升逾1%，報417.2元。

據內地媒體引述消息指，此次變動是因閱文在內部推動免費閱讀，惟意見未能達成一致。閱文的付費閱讀模式近年受挑戰，趣頭條旗下網文產品米讀等免費閱讀模式正在對傳統付費閱讀造成衝擊。但逐漸成熟的IP及衍生改編帶來的收入佔比越來越多，影響閱文的利潤率。

閱文集團2019年財報披露，包含在綫付費閱讀、網絡廣告、分銷第三方網絡遊戲的在綫業務去年收入下滑，跌3%至37億元。同時，版權運營及其他業務收入大幅增長，按年升近3倍至46.4億元。

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編輯：吳敏芳



