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【新冠肺炎】伊朗逾700人誤飲甲醇死亡　約90人失明

環球政經 17:07 2020/04/28

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伊朗不少民眾誤信飲用有毒性的甲醇（工業用酒精）可抗疫，而中毒身亡，有當地官員就透路自2月20日以來至少有728人，因飲用甲醇而死亡，5011人中毒。

據半島電視台（Al Jazeera）道，法醫當局指出，自今年2月20日至4月7日期間，有728人酒精中毒死亡。政府亦於4月初發表報告，當地去年全年帶66人因酒精中毒而喪命，單以今年年頭的人數，已較去年因酒精喪生人數大幅上升。

相關文章：【奪命Fake News】誤信飲酒抗疫　伊朗480人甲醇中毒亡

相關文章：【新冠肺炎】誤信飲純酒精可抗疫　土耳其20死30多人送院

伊朗政府規定，工業酒精需添加人工色素做區別，不過當地信奉的伊斯蘭教禁酒，市面上沒有合法酒品，民眾透過黑市和走私販買私酒。伊朗衛生部發言人Kianush Jahanpur指，自2月20日以來，就有5011人因誤飲甲醇而中毒，525人死亡，有約90人失明又或是眼精受傷。

衛生部顧問哈桑尼安（Hossein Hassanian）亦指，兩個數之所以有差距，是因為「約200人不是在醫院裡身故」，而且失明人數可能會不斷增加。

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