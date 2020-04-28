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特朗普：知道金正恩情況但不便公開

金融經濟 09:40 2020/04/28

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特朗普表示，知道北韓領袖金正恩的情況，但不便公開，希望他一切安好。

美國總統特朗普周一在白宮記者會上表示，知道北韓領袖金正恩的情況，但不便公開，希望他一切安好，又指大家可能很快會有金正恩的最新情況。金正恩超過兩星期無公開露面， 外界關注他的健康狀況。北韓官媒《勞動新聞》一連兩日報道金正恩的消息，但無發放相片。

特朗普表示：「我不能很準確地告訴你們什麼，我對他的情況有很好的概念，但是我不能現在講出來，我祝願他好運。」

雖然北韓官媒《勞動新聞》一連兩日報道金正恩的消息， 指他向支援元山葛麻海岸旅遊區及兩江道建設的工作人員， 表示感謝， 但無發放相片。

南韓情報顯示， 金正恩自本月13日逗留江原道元山地區後， 未發現北韓內部有任何異動。美國監測北韓動向組織上周六發放衞星影像， 相信是金正恩的專用列車， 至少由上周二起已停泊在元山火車站。

北韓朝中社最新報道指， 金正恩在南非國慶日， 向南非總統拉馬福薩致賀電。

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編輯：吳敏芳

手術 特朗普 金正恩 北韓 南韓 美國

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