恒生指數高開120點後回順　思捷關亞洲分店股價飈兩成（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約80點道指期貨跌10點 紐約期油續跌逾5%（不斷更新）

美國多個州份逐步放寬限制措施以重啟經濟，加上市場憧憬周四議息的歐洲央行，可能跟隨日本央行加入無限量寬行列，道指重上24000點，道指升358點，收報24133點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早期指結算料高開約130點，開報24342點。

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【09：49】碧桂園服務 （06098） 擬發行近39億元零息換股債券，股價跌4.1%，低見33.95元。

【09：46】新世界 （00017） 擬股份4合1，股價跌1.7%，低見8.86元。

【09：46】港股轉跌，回落至24300點水平以下，最新跌約10點。

【09：42】港股早段升勢回順，恒生指數升約65點，報24345點。

【09：37】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.2%再穿200元關口，低見197.6元；騰訊 （00700） 升0.5%企415元；美團 （03690） 升0.3%。

【09：33】思捷 （00330） 股價升幅擴大至兩成，高見0.9元，成交193萬元。

【09：31】閱文 （00772） 股價造好升9%，高見35.1元。閱文證實公司出現管理層人事變動的傳聞，宣布管理團隊調整，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任。吳文輝將調任非執行董事和董事會副主席，梁曉東和其他高管將會擔任集團顧問。騰訊 （00700） 副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文首席執行官及執行董事。同時，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠將出任閱文總裁和執行董事。

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【09：25】紐約期油挫近25%後，今早續跌6%，F三星原油期 （03175） 跌0.6%。三桶油隨市上市，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.5%。另外，中遠海能 （01138） 升2%。

【09：24】馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953） 首日掛牌，股價高開45%，開報0.58元，1手帳面賺900元。

【09：22】思捷環球（Esprit， 00330）升13%。思捷公布決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門。

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【09：20】恒生指數期結日開報24401點，升120點。滙豐 （00005） 今公布業績，滙豐股價績前上1.5%，開報40.1元，重上40元水平。騰訊 （00700） 升0.5%，開報415元。

【09：16】人民幣中間價報7.0710，下調7點子。

【09：14】即月期指開報24400點，升131點或0.5%。

【08：30】滙豐 （00005） ADR折合報40.03元，升1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報413.12元，升0.03%。

【08：29】日經225指數跌33點或0.2%，報19749點；南韓KOSPI指數升0.4%，報1931點。

【08：22】恒指黑期升約80點，報24420點；道指期貨跌10點，報23989點。

【08：20】原油價格仍未止跌，紐約期油跌5.5%，報12.08美元，布蘭特期油跌2.7%，報19.45美元。

【08：10】原油價格下跌，紐約期油跌近25%，美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）表示，由於實物原油庫存繼續攀升，它將賣出其6月紐約期油（WTI）期貨頭寸。

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【07：00】美股上升，道指升358點，報24133點，升幅1.5%；標指升41點，報2878點，升幅1.5%；納指升95點，報8730點，升幅1.1%。

港股ADR收報24342點，升61點或0.3%。恒指夜期升130點，收報24399點，高水119點，成交12,190張。

道指升358點港股ADR升130點 紐約期油跌近25%

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責任編輯︰梁浩碩