恒生指數升295點　滙豐績遜預期仍升1%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約80點道指期貨跌10點 紐約期油續跌逾5%（不斷更新）

美國多個州份逐步放寬限制措施以重啟經濟，加上市場憧憬周四議息的歐洲央行，可能跟隨日本央行加入無限量寬行列，道指重上24000點，道指升358點，收報24133點。港股期結，恒生指數高開120點，開報24401點，早段一度倒跌約百點，其後再度回升。恒指最終升295點，收報24575點，重上25000點水平，惟成交續處於1000億元以下水平，主板成交861億元。

恒生指數升至24500點水平 後市挑戰「肺炎頂」

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【16：40】恒指黑期升約100點，報24706點；道指期貨報24101點，升102點。

【16：30】5月期指收報24577點，升397點或1.6%，高水1點。即月期指報24435點。

【16：15】半新股常達 （01433） 尾市再抽升，股價急升近1.3倍，破頂高見0.36元，成交5477萬元。

【16：13】中海外 （00688） 升3.5%，為升幅最大藍籌；聯通 （00762） 跌1.7%，藍籌中表現最差。

【16：10】恒生指數收報24575點，升295點。國指收報9983點，升108點。主板成交861億元。

騰訊 （00700） 升1%，417.2元高位收。滙豐 （00005） 績遜預期仍升1.1%，報39.95元，惟未能企穩40元水平。

【16：00】恒生指數U盤前報24577點，升297點。

【15：57】紐約期油跌幅擴大至兩成。

【15：43】港股尾市升約280點，報24560點。

【15：32】招商局 （00144） 急升兩成，高見11元，有傳招商局擬私有化。

【15：25】常達 （01433） 午後抽升七成，破頂高見0.27元。

【14：17】港股升幅擴大至約250點。

【14：11】滙豐 （00005） 績後倒跌1%後轉升，滙豐最新報39.75元，升0.6%。港股升幅擴大至逾200點，試24500點水平。

【13：28】滙豐 （00005） 及恒生 （00011） 跌幅收窄，分別跌約0.1%。恒生指數升約140點，企24400點水平。

【13：25】九倉置業 （01997） 再升2%，高見31.95元。外電消息指出，九倉置業擬發行5年期及10年期基準規模美元債券，料今日定價。

【13：15】 海底撈 （0 6862 ） 升0.6%。海底撈 創始人及 董事長 張勇在聲明中稱，自己將在10至15年後退休。除了 執行董事 施永宏、 主席 苟軼群、 首席運營官楊小麗 以外的所有員工都有機會參與領導者接班計劃 。

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【13：10】騰訊 （00700） 於415元水平爭持，升0.4%。國家新聞出版廣電總局最新批出共55款國產遊戲版號，騰訊、創夢天地 （01119） 、心動 （02400） 、中手遊 （00302） 均有遊戲上榜。

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【13：04】港股午後初段升約100點，報24379點。

【13：03】恒生 （00011） 亦轉跌0.5%，低見133.3元。

【13：01】滙豐 （00005） 跌1%，低見39.05元。

【13：00】滙豐 （00005） 股價績後倒跌0.5%，報39.3元；恒生 （00011） 首季派減息兩成，股價升幅收窄至0.6%。

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【12：33】恒指黑期升117點，報24456點；道指期貨報23898點，跌101點。

【12：03】滙豐 （00005） 公布首季業績，上季列帳基準稅前利潤下跌48%，降至32億美元，遜於預期。

【12：01】恒生指數半日升186點，報24466點。滙豐 （00005） 績前升1.8%，中午收報40.2元。

【11：44】內銀股績前再拉升，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 4大內銀分別升約1%。

【11：41】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市跌0.9%；瑞聲 （02018） 升0.8%。報道指蘋果將旗艦iPhone的量產時間推遲約1個月，又指蘋果正將下半年計劃生產的手機數量削減至多20%。

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【11：35】港股升約200點，滙豐 （00005） 升2%，高見40.3元。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.1%；深證升0.8%；創業板指升1.3%。

【11：12】港府分階段恢復政府服務，大家樂 （00341） 升1.8%；大快活 （00052） 升2.6%。另一方面，翠華 （01314） 跌4.2%；太興 （06811） 跌0.8%。

另外，零售股莎莎 （00178） 升2.2%；六福 （00590） 升3.8%；周大福 （01929） 升0.9%。

【11：05】滙豐 （00005） 升幅擴至1.5%，高見40.2元。

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【11：00】大市升至24400點水平，升約130點。

【10：56】港股升幅擴大至近100點，報24374點。

【10：54】濠賭股向上，銀娛 （00027） 升0.2%；金沙 （01928） 升近1%。另外，美高梅 （02282） 升2.4%；永利 （01128） 升0.6%；澳博 （00880） 升1.1%；新濠 （00200） 升2.3%。

【10：32】大市倒跌後再轉升，恒生指數升約35點，於24300點水平。

【10：30】新股康方生物 （09926） 高見28.4元創上市新高後，股價倒跌近4%，低見26.3元。

【10：28】國泰 （00293） 靠穩升0.1%，國泰預計6月客運運力將會增加至約5%。

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【10：15】內地創業板改革並試點註冊制方案獲批，中金 （03908） 升5.6%；中信証券 （06030） 升3.9%。

【10：15】網上醫療股回吐，平安好醫生 （01833） 跌1.5%；阿里健康 （00241） 跌0.2%。

【10：13】港股跌約100點後跌幅收窄，恒生指數跌約20點，報24261點。

【09：55】紐約期油跌15%，跌至10美元水平；布蘭特期油跌近4%，失守20美元。中石油 （00857） 跌1.8%；中海油 （00883） 跌1.3%；中石化 （00386） 跌0.5%。

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【09：49】碧桂園服務 （06098） 擬發行近39億元零息換股債券，股價跌4.1%，低見33.95元。

【09：46】新世界 （00017） 擬股份4合1，股價跌1.7%，低見8.86元。

【09：46】港股轉跌，回落至24300點水平以下，最新跌約10點。

【09：42】港股早段升勢回順，恒生指數升約65點，報24345點。

【09：37】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.2%再穿200元關口，低見197.6元；騰訊 （00700） 升0.5%企415元；美團 （03690） 升0.3%。

【09：33】思捷 （00330） 股價升幅擴大至兩成，高見0.9元，成交193萬元。

【09：31】閱文 （00772） 股價造好升9%，高見35.1元。閱文證實公司出現管理層人事變動的傳聞，宣布管理團隊調整，兩位聯席首席執行官吳文輝、梁曉東及部分高管團隊成員辭任。吳文輝將調任非執行董事和董事會副主席，梁曉東和其他高管將會擔任集團顧問。騰訊 （00700） 副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文首席執行官及執行董事。同時，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠將出任閱文總裁和執行董事。

【騰訊閱文】閱文大地震 騰訊副總裁程武接任CEO吳文輝等辭職

【09：25】紐約期油挫近25%後，今早續跌6%，F三星原油期 （03175） 跌0.6%。三桶油隨市上市，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.5%。另外，中遠海能 （01138） 升2%。

【09：24】馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco （01953） 首日掛牌，股價高開45%，開報0.58元，1手帳面賺900元。

【09：22】思捷環球（Esprit， 00330）升13%。思捷公布決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有56間零售店舖，尤其是新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門。

【零售寒冬】ESPRIT 香港等56間亞洲分店全關

【09：20】恒生指數期結日開報24401點，升120點。滙豐 （00005） 今公布業績，滙豐股價績前上1.5%，開報40.1元，重上40元水平。騰訊 （00700） 升0.5%，開報415元。

【滙豐股價】滙豐周二公布季績 一文看清券商預測、追揸沽建議（附最新目標價）

【09：16】人民幣中間價報7.0710，下調7點子。

【09：14】即月期指開報24400點，升131點或0.5%。

【08：30】滙豐 （00005） ADR折合報40.03元，升1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報413.12元，升0.03%。

【08：29】日經225指數跌33點或0.2%，報19749點；南韓KOSPI指數升0.4%，報1931點。

【08：22】恒指黑期升約80點，報24420點；道指期貨跌10點，報23989點。

【08：20】原油價格仍未止跌，紐約期油跌5.5%，報12.08美元，布蘭特期油跌2.7%，報19.45美元。

【08：10】原油價格下跌，紐約期油跌近25%，美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）表示，由於實物原油庫存繼續攀升，它將賣出其6月紐約期油（WTI）期貨頭寸。

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【07：00】美股上升，道指升358點，報24133點，升幅1.5%；標指升41點，報2878點，升幅1.5%；納指升95點，報8730點，升幅1.1%。

港股ADR收報24342點，升61點或0.3%。恒指夜期升130點，收報24399點，高水119點，成交12,190張。

道指升358點港股ADR升130點 紐約期油跌近25%

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責任編輯︰梁浩碩