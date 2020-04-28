▲ 【美版3175】紐約期油挫近25% 石油ETF再「搬龍門」轉倉避險

原油價格下跌，紐約期油跌近25%，美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）表示，由於實物原油庫存繼續攀升，它將賣出其6月紐約期油（WTI）期貨頭寸。紐約期油一度跌穿12美元，收報12.78美元，跌4.16美元或24.6%。

USO表示，從周一開始，將把在6月WTI石油合約中的所有資金，轉移到其他月份的合約上。USO將把約30%的投資組合放在7月合約，8月合約中放15%，9月合約中放15%，10月合約中放15%，12月合約中放15%，2021年6月合約中放10%。

公告稱，由於監管機構及其經紀商規定了新的限制措施，正將資金轉移到2020年7月至2021年6月之間的合約上。公告又稱，未來投資組合中很大一部分將是現金，超過過去持有水平，以滿足潛在的保證金要求。

USO早前公布，組合只40%保留6月期油合約，55%轉持7月合約，另5%持8月合約。過去2周，USO已5次修改投資政策。它還警告投資者稱基金估值或大大偏離標的油價，實際上承認暫時降低對WTI原油價格的跟蹤。

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責任編輯︰梁浩碩