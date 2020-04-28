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道指升358點港股ADR升130點　紐約期油跌近25%

金融經濟 07:27 2020/04/28

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道指升358點港股ADR升130點　紐約期油跌近25%

道指升358點
美國多個州份逐步放寬限制措施以重啟經濟，加上市場憧憬周四議息的歐洲央行，可能跟隨日本央行加入無限量寬行列，美股上升，道指重上24000點，道指升358點，報24133點，升幅1.5%；標指升41點，報2878點，升幅1.5%；納指升95點，報8730點，升幅1.1%。

港股ADR升130點
港股ADR收報24342點，升61點或0.3%。恒指夜期升130點，收報24399點，高水119點，成交12,190張。

紐約期油跌近25%
新冠肺炎疫情令原油需求疲弱，油價再度下瀉，紐約期油一度跌穿12美元，收報12.78美元，跌4.16美元或24.6%。布蘭特期油收報19.99美元，失守20美元，跌1.45美元或6.8%。

美滙指數跌0.3%
美元避險需求下降，美滙指數報100.05，跌0.3%。歐元兌美元報1.0825；美元兌日圓報107.27。

美國10年期債息報0.664厘。

紐約期金跌0.7%
多國逐步放寬應對新冠肺炎疫情的限制措施，市場避險情緒降溫，避險資金流出金市。紐約期金收報1723.8美元，跌11.8美元或0.7%。現貨金於於1722美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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