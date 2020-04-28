【美股收市】憧憬重啟經濟  道指漲逾350點重上24000關

美股尾市升勢加快，美國多個州份逐步放寬限制措施以重啟經濟，刺激道指重上24000點，大型零售股如 Kohl's 和Gap更錄雙位數升幅，另聯儲局於周中議息，投資者關注會否推出新的救市措施。

日本央行加入無限量寬行列，市場憧憬周四議息的歐洲央行可能跟隨，抵銷油價再次急瀉3成的利淡，環球股市向好，美股早段升逾320點。

本港今晨4時，道指升358點，報24133點，升幅1.5%；標指升41點，報2878點，升幅1.5%；納指升95點，報8730點，升幅1.1%。Stoxx歐洲600指數收市升1.8%。

標指11個板塊全綫上揚，金融股升3.6%最俏，房地產股升3%，原材料及工業股亦升2.6%及2.5%，油價跌無礙能源股仍升逾2%。

新能源車板塊造好，特斯拉收升約10%，股價逼800美元。

美元顯著走弱，抵銷日央無限量寬的利淡，日圓尾市升0.2%，報107.28兌1美元，每百日圓報7.2264港元；美滙指數跌0.3%，報100.04；歐元升0.1%，報1.0829美元。

美國債價跟跌，債息稍揚，10年債息曾升6點子，高見0.6621厘。銀行股集體造好，德銀漲逾12%，花旗升逾8%，成份股摩根大通和高盛最多升5.4%及4.1%。

原油需求持續疲弱，市場憂美國庫存飽和，以至全球各地均將面臨同樣困境，紐約6月期油最多瀉29.9%，低見11.88美元，收市跌近25%或4.16美元，至每桶12.78美元；布蘭特期油曾低見19.11美元，跌幅10.9%，收報每桶19.99美元，跌6.8%。