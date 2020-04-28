【美股午市】道指重上24000關 儲局周中議息憧憬紓困措施

美股午市維持上漲走勢，道指重上24000點關口，美國多個州份逐步放寬限制措施以重啟經濟，另美國聯儲局即將於周中議息，投資者關注會否推出新的救市紓困措施。

日本央行加入無限量寬行列，市場憧憬周四議息的歐洲央行可能跟隨，抵銷油價再次瀉3成的利淡，環球股市向好，美股早段一度升逾320點。

本港今晨1時30分，道指升254點，報24029點；標指及納指升35及79點，報2872及8713點。Stoxx歐洲600指數收市升1.8%。

標指11個板塊全綫上揚，金融股及房地產股升逾3%表現最佳，工業及原材料股亦升2.2%及1.8%，油價跌無礙能源股仍升近1%。

在解封憧憬支持下，市場風險胃納稍稍增加，美元顯著走弱，抵銷日央無限量寬的利淡，日圓不跌反升，午市升0.3%，報107.23兌1美元，每百日圓報7.2296港元；美滙指數跌0.3%，報100.12；歐元升0.1%，報1.0829美元。

美國債價跟跌，債息稍揚，10年債息曾升5點子，高見0.651厘。銀行股造好，摩根大通（美︰JPM）和高盛（美︰GS）最多升5.4%及3.3%。

惟原油需求持續疲弱，市場不只憂慮美國庫存飽和，甚至全球各地均可能快將面臨同樣困境，拖累紐約6月期油再度急瀉。紐約油最多瀉29.9%，低見11.88美元；布蘭特期油跌穿20美元關，低見19.11美元，跌幅10.9%。兩油午市跌幅稍為收窄至25%及8.9%。

紐約州長科莫表示，在採取預防措施謹慎行事下，從5月15日起，在該州感染比例較少集中的地區將分階段重新開放經濟。美國財長姆欽亦表示，預期當解封後，美國經濟在6月後會有所反彈。