  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 02:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股午市】道指重上24000關 儲局周中議息憧憬紓困措施

環球經濟金融 01:47 2020/04/28

分享：

美股午市維持上漲走勢，道指重上24000點關口，美國多個州份逐步放寬限制措施以重啟經濟，另美國聯儲局即將於周中議息，投資者關注會否推出新的救市紓困措施。

日本央行加入無限量寬行列，市場憧憬周四議息的歐洲央行可能跟隨，抵銷油價再次瀉3成的利淡，環球股市向好，美股早段一度升逾320點。

本港今晨1時30分，道指升254點，報24029點；標指及納指升35及79點，報2872及8713點。Stoxx歐洲600指數收市升1.8%。

標指11個板塊全綫上揚，金融股及房地產股升逾3%表現最佳，工業及原材料股亦升2.2%及1.8%，油價跌無礙能源股仍升近1%。

在解封憧憬支持下，市場風險胃納稍稍增加，美元顯著走弱，抵銷日央無限量寬的利淡，日圓不跌反升，午市升0.3%，報107.23兌1美元，每百日圓報7.2296港元；美滙指數跌0.3%，報100.12；歐元升0.1%，報1.0829美元。

美國債價跟跌，債息稍揚，10年債息曾升5點子，高見0.651厘。銀行股造好，摩根大通（美︰JPM）和高盛（美︰GS）最多升5.4%及3.3%。

惟原油需求持續疲弱，市場不只憂慮美國庫存飽和，甚至全球各地均可能快將面臨同樣困境，拖累紐約6月期油再度急瀉。紐約油最多瀉29.9%，低見11.88美元；布蘭特期油跌穿20美元關，低見19.11美元，跌幅10.9%。兩油午市跌幅稍為收窄至25%及8.9%。

紐約州長科莫表示，在採取預防措施謹慎行事下，從5月15日起，在該州感染比例較少集中的地區將分階段重新開放經濟。美國財長姆欽亦表示，預期當解封後，美國經濟在6月後會有所反彈。

紐約期油 美股 議息 姆欽 布蘭特期油 歐洲央行 日本央行 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間02:00）

下一篇文章

美儲局再降買債規模 減至每天100億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新加坡疫情】確診近1.5萬 亞洲第3高
【新加坡疫情】確診近1.5萬 亞洲第3高
【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」
【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」
【美股早市】道指漲280點 憧憬美國各州解封 抵銷油價急瀉利淡
【美股早市】道指漲280點 憧憬美國各州解封 抵銷油價急瀉利淡
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工
【美國疫情分佈圖】突破96萬確診 紐約州或5月中復工
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間02:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間02:00）