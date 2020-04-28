【美股戰報】「恐慌指數」VIX跌至7周最低水平

美股三大指數升逾1%，在憧憬各州份進一步解除防疫措施下，銀行股造好，摩根大通（JPM） 升4.5%、 高盛（GS）升 2.5%、 花旗集團（C）升6%，及美國銀行（BAC）升4.5%。德意志銀行（DB）第一季度預期業績超出市場預期，該行表示其第一季度意外實現盈利，不過貸款損失撥備大幅增加，升12%。

個別股份，特斯拉（Tesla）開市一度漲逾8%，現倒跌0.05%。據報，位於舊金山工廠本周將有限復工，而加州弗里蒙特工廠的部分工人已經收到內部郵件，要求其於本周三返回工廠復工，惟加州尚未解除有關防疫措施；巴西航空工業公司（ERJ）跌13%，此前波音終止了與該公司建立合資企業的協議。

經常被視為市場「恐懼指標」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）連續4日下跌至33點，為最近7周最低水平。10年美債息稍升，報0.649厘，升5點子。

本周三美國公布首季GDP數據，將反映3月中旬至3月末疫情對於美國經濟的沖擊，市場預計收縮4%。如果該數據遜預期，第二季度美國的經濟表現可能會進一步轉差，第二季度GDP料萎縮12%。同日美國聯儲局舉行議息會議，或將通過口頭措辭進一步令美元匯價轉弱