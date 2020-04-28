凱撒旅業獲京東入股　海航旅遊押股再遭減倉

▲ 京東看好內地遊業復甦，入股凱撒旅業。

凱撒旅業（深：000796）發布非公開發行A股預案，以6.16元（人民幣，下同）發行1.88億股，涉11.6億元，認構機構分別為文遠基金、宿遷涵邦、華夏人壽、上海理成及青島浩天。其中宿遷涵邦為京東（JD，美國上市）的100%持有的子公司，認購7305萬股，佔總發行股數的7.4%，涉4.5億元。

凱撒旅業4月以來累升59%

京東表示，雖然在疫情下，旅遊業受到衝擊，但始終堅定地看好中國旅遊業全面復甦的潛力，併持續推進旅遊板塊業務的布局。

另外，海航旅遊集團持有凱撒旅業24.59%，凱撒旅業在另一份通告指，接獲宏信證券通告，將在市場減持海航旅遊抵押的股份，料未來6個月，以大宗交易方式減持不超過4818萬股，相當於6%。

海航旅遊目前抵押7743萬股或9.64%於宏信證券，至於減持原因，是海航旅遊未有補倉，令擔保比例持續低於平倉綫。

凱撒旅業今日再升7%，收報10.01元，自4月以來累升59%。

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編輯：譚志偉