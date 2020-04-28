  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 00:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

凱撒旅業獲京東入股　海航旅遊押股再遭減倉

金融經濟 00:03 2020/04/28

分享：

京東看好內地遊業復甦，入股凱撒旅業。

凱撒旅業（深：000796）發布非公開發行A股預案，以6.16元（人民幣，下同）發行1.88億股，涉11.6億元，認構機構分別為文遠基金、宿遷涵邦、華夏人壽、上海理成及青島浩天。其中宿遷涵邦為京東（JD，美國上市）的100%持有的子公司，認購7305萬股，佔總發行股數的7.4%，涉4.5億元。

凱撒旅業4月以來累升59%

京東表示，雖然在疫情下，旅遊業受到衝擊，但始終堅定地看好中國旅遊業全面復甦的潛力，併持續推進旅遊板塊業務的布局。

另外，海航旅遊集團持有凱撒旅業24.59%，凱撒旅業在另一份通告指，接獲宏信證券通告，將在市場減持海航旅遊抵押的股份，料未來6個月，以大宗交易方式減持不超過4818萬股，相當於6%。

海航旅遊目前抵押7743萬股或9.64%於宏信證券，至於減持原因，是海航旅遊未有補倉，令擔保比例持續低於平倉綫。

凱撒旅業今日再升7%，收報10.01元，自4月以來累升59%。

相關文章：

康泰旅行社1.16億易手　凱撒旅業：康泰受制網絡化建設落後（第二版）

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：譚志偉

香港股票 騰訊控股（00700） A股 疫情 凱撒旅業（深：000796）

上一篇文章

陸羽茶室書法通告：五一開業

下一篇文章

道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期升74點轉高水（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期升74點轉高水（不斷更新）
道指恒指一日內齊重返24000點關　恒指夜期升74點轉高水（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【零售寒冬】ESPRIT 香港等56間亞洲分店全關
【零售寒冬】ESPRIT 香港等56間亞洲分店全關
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望