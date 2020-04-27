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【美股戰報】紐約期油低見12元　「美版3175」一周兩度轉倉避險

環球政經 23:45 2020/04/27

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紐約期油未有見穩跡象，６月期油最新跌27.98%，報12.07美元。能源研究機構Rystad Energy石油主管Bjornar Tonhaugen受訪時便指，市場明白倉存問題仍然嚴重，而且油庫將會在數周內飽和，認為油公司需要想辦法解決問題。

相關新聞: 【美股戰報】期油ETF最新攻略：USL續戰力最強　莫選USO

就在油公司苦索思量如何存放石油時，全球最大期油ETF- 美國石油基金（USO）便發表公告，指出將會全數清空6月期油合約，並將持倉三成轉至7月期油合約，並分別轉15%倉位至8月、9月、10月及12月期油，並會轉走10%倉位至2021年6月期油合約，是次轉倉將會在27至29日內完成，每天轉走約三分一倉位。

相關新聞: 【iMoney基金投資】跌到落負數　撈油揀3175定3097？(第二版)

今次亦是USO本周以來第二次轉倉，上周五（24日）基金已完成首次緊急轉倉，將原本倉內的6月份合約轉為50%7月期油合約、20%8月期貨合約、10%9月期貨合約，只維持6月期油合約倉位約兩成。不過，是次轉倉並未令投資者卻步，截至凌時12時，USO成交額達3.17億美元。

文章詳見: 美股戰報

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撰文 : 基金組

美股 ETF 基金 期貨 轉倉 紐約期油 紐約 美國 石油

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