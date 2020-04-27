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【股壇金手指】惠理謝清海：內地經濟難V型彈　仍看好中港股估值平

金融經濟 23:31 2020/04/27

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惠理集團聯席主席謝清海指，中港股票估值低，仍然看好其前景。（資料圖片）

新冠肺炎擴散至全球仍未見受控，惠理集團 （00806） 聯席主席謝清海形容，今年是艱難的一年，但中港股票估值低，故仍然看好其前景，惟對美股看法轉趨悲觀，特別是市場誤以為美國經濟會急速反彈。

謝清海出席股東會時表示，疫情波及全球經濟，他目前對內地經濟前景的判斷都較原先更審慎，相信只會呈「U型」復甦。

但他補充，基於中港股票估值低企，仍然對中港股票維持樂觀看法，特別是港股平均市盈率只有11倍左右。相反，美股市盈率已屆19倍，並自3月底反彈逾2成。

此外，惠理3月份管理資產規模（AUM）大跌2成。謝清海回應指，主要是旗下一隻債券基金贖回壓力較大，亦有部分是反映環球資產價格波動下跌，而作為基金公司早就做好應對方法，有關基金目前已錄得淨流入。

惠理聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺則表示，建議投資者留意受疫情影響較輕微，以及受惠結構性轉變的行業，包括：互聯網服務、醫藥、教育以及科技相關的龍頭企業。

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