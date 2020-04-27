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【內地失業率】內地券商估失業率超20%後撤回　稱一切以官方數據為准

金融經濟 23:00 2020/04/27

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內地失業率5.9%？內地券商報告洩露指，遠高於該數字。

有內地券商於4月24日發表報告指出，新冠肺炎疫情衝擊內地經濟，料中國實際失業率高於20%，但該份報告今日（27日）遭撤回。而另一家內地券商則提問：調查失業率失真了嗎。

根據國家統計局數據，3月城鎮調查失業率降至5.9%，低於前兩個月的6.2%高位。官方聲稱，並無大規模裁員情況。該項指標自2016年首次發布以來，一直維持在5%左右水平。

相關文章：【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高

券商報告中提及，疫情衝擊下，為就業貢獻最大的第三產業（包括服務行業和中小企業）受影響最大。考慮到服務行業及可選消費需求持續低迷，外需也受累於海外疫情擴散，因此推算出內地新增失業人數已經超過7000萬人，對應的失業率約為20.5%。且城鎮登記失業率存在明顯漏算，估計第一季農民工按年減少逾5000萬人。

該份報告周一已顯示無法訪問，撰寫報告的分析師亦稱，應該以官方失業數據為准，報告已被撤回。

此外，另一家券商報告以「調查失業率失真了嗎？」為題，從不同角度解讀內地就業。該行稱，根據百度遷徙指數、鐵路客運量等數據跟踪，截至3月底，預計外出農民工數量超過1.5億人，3月調查失業率下降意味用工需求增加，且企業復工復產情況良好。

不過，當前就業仍面臨多個難題，包括農民工大量返城而就業崗位供應不足、外貿企業面臨生存壓力、高校畢業生7月面臨畢業。

相關文章：【香港經濟】失業率升至近10年高　羅致光：望失業率不會升抵5%

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