  • 24°C
香港時間 : 2020427日 (一) 23:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】日連鎖酒店集團WBF申請破產　負債傳高達160億日圓

金融經濟 22:50 2020/04/27

分享：

新冠肺炎衝擊環球旅遊業，連港人最愛的日本亦不能倖免。最新消息指，日本連鎖酒店集團WBF亦申請破產，傳負債更高達160億日圓（折合約11億港元），更是緊接當地膠囊酒店First Cabin後、4日內第2間申請破產的連鎖酒店集團。

綜合外電報道，WBF今日（27日）向大阪地方法院申請破產保護。有日本研究機構估計，WBF的負債高達160億日圓，是當地至今因疫情而破產的最大宗個案。

申請破產令後，WBF直營的酒店已即時關閉。據報，WBF自2月以來，大量酒店房間預約被取消，加上過往向銀行借下大量貸款，造成巨大財務壓力。

根據官網資料，WBF在日本北海道、東京、大阪、京都、九州、沖繩及石垣都設有分館。

早前宣布全國進入緊急狀態的日本，最新報道指，日本政府計劃延長外藉人士入境禁令至5月底，無疑對當地旅遊業造成進一打擊。

相關文章：

【日本疫情】日連鎖膠囊旅館First Cabin破產　解僱400名員工

【日本疫情】日本延長簽證限制至5月底

【日本疫情】日本因應疫情 將緊急狀態擴大至全國

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：趙穎妍

疫情 酒店 日圓 大阪 日本 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【內地失業率】內地券商報告失業率超20%後撤回。。。一切以官方數據為准

下一篇文章

油價急瀉25%美股道指照升200點　恒指夜期漲46點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月
【零售寒冬】ESPRIT 香港等56間亞洲分店全關
【零售寒冬】ESPRIT 香港等56間亞洲分店全關
油價急瀉25%美股道指照升200點　恒指夜期漲46點（不斷更新）
油價急瀉25%美股道指照升200點　恒指夜期漲46點（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　英例及公司章程允除淨後取消股息
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
《太空戰士7重製版》3日勁賣350萬套股價急跌 花旗：令人失望
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）