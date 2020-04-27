【日本疫情】日連鎖酒店集團WBF申請破產　負債傳高達160億日圓

新冠肺炎衝擊環球旅遊業，連港人最愛的日本亦不能倖免。最新消息指，日本連鎖酒店集團WBF亦申請破產，傳負債更高達160億日圓（折合約11億港元），更是緊接當地膠囊酒店First Cabin後、4日內第2間申請破產的連鎖酒店集團。

綜合外電報道，WBF今日（27日）向大阪地方法院申請破產保護。有日本研究機構估計，WBF的負債高達160億日圓，是當地至今因疫情而破產的最大宗個案。

申請破產令後，WBF直營的酒店已即時關閉。據報，WBF自2月以來，大量酒店房間預約被取消，加上過往向銀行借下大量貸款，造成巨大財務壓力。

根據官網資料，WBF在日本北海道、東京、大阪、京都、九州、沖繩及石垣都設有分館。

早前宣布全國進入緊急狀態的日本，最新報道指，日本政府計劃延長外藉人士入境禁令至5月底，無疑對當地旅遊業造成進一打擊。

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編輯：趙穎妍